Türkiye ile Azerbaycan arasındaki stratejik doğal gaz hattı için imzalar atıldı

Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'da elde ettiği tarihi zafer sonrası bölgede Türkiye lehine değişen dengeler Türkiye ile Azerbaycan'ın enerji alanında atacağı stratejik bir adımla ileriye taşınıyor.Türkiye ile Azerbaycan arasında yeni bir doğalgaz hattı kuruluyor. Bugün iki ülke arasında imzalar atıldı. İmza töreninde konuşan Enerji Bakanı Dönmez, "Dev yatırımlarla güçlenen enerji ortaklığımız Iğdır- Nahçivan doğal gaz boru hattı ile derin bir anlam kazanacak. Gönülden bağlı olduğumuz Azerbaycan ile çok daha güçlü bağ kurmuş olacağız" açıklamasında bulundu.
Törende konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in şunları söyledi: "Dev yatırımlarla güçlenen enerji ortaklığımız Iğdır- Nahçivan doğal gaz boru hattı ile derin bir anlam kazanacak. Bugün burada mutabakat zaptını imzalamak için bir araya geldik. Diğer önemli projeler gibi en kısa sürede tamamlayacağız. Gönülden bağlı olduğumuz Azerbaycan ile çok daha güçlü bağ kurmuş olacağız. Projenin hayata geçmesi için hem bizler hem de Azerbaycan elinden geleni yapacak. BOTAŞ ile SOCAR işbirliğinde yapılacak proje ile Nahçivan ülkemiz üzerinden gelen doğal gaza ulaşacak. Biz bir yerde aracılık etmiş olacağız. Yaralardan birisi daha sarılmış olacak. Güvenli bir doğal gaz arzı sağlanacak. Türkiye bölümü 85 km uzunluğa sahip olacak. 500 milyon metreküp taşıma kapasitesi ve günlük 1,5 milyon metreküp taşıma kapasitesi olacak. Iğdır'a ölçüm istasyonu kurulacak. Akış dengesini sağlayacak. Nahçivanlı kardeşlerimiz kendi doğal gazlarını kullanmış olacak. Birbirimizin gücüne güç kattık. İşbirliğimizi bölge sınırlarının ötesine taşıdık.