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Türkiye ile Azerbaycan arasında yeni iş birliği! İmzalar atıldı

AA |  05 Nisan 2021 Pazartesi - 15:54 | Son Güncelleme : 05 04 2021 - 15:54

Kimlikle seyahat uygulamasının başladığı Türkiye ile Azerbaycan arasında yeni bir anlaşma hayata geçiriliyor. Protokol imzalandı. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, Azerbaycan'ın, Türkiye açısından çok büyük önem arz eden turizm pazarları arasında bulunduğunu belirterek, "Salgın öncesi dönemde 1 milyona yakın Azeri dostumuzu ülkemizde misafir ederken, bu sayı pandemi dolayısıyla ciddi miktarda azaldı. Salgın sonlandığında bu rakamın tekrar 1 milyonun üzerine çıkacağına inanıyoruz." dedi.


TÜRSAB ve Azerbaycan Seyahat Acentaları Birliği (ATAA), iki ülke  arasındaki turizm hacminin artırılmasına ilişkin iş birliği protokolü imzaladı.
 
Gelecekteki ortak faaliyetler başta olmak üzere, ortak turizm  platformunun oluşturulması, sağlık turizmi gibi başlıkların ele alındığı imza  törenine TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, ATAA Başkanı Rufat Hacıyev, Azerbaycan  Sağlık Turizmi Birliği Başkanı Ruslan Guliyev ve TÜRSAB Sağlık Turizmi İhtisas  Başkanı Ali Rıfat Peşkircioğlu katıldı.
 
TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, imza töreninde yaptığı konuşmada,  Azerbaycan'ı, öz topraklarını geri alma konusunda sergilediği haklı mücadelesinde  elde ettiği başarıdan dolayı tebrik etti.
 
Türkiye ile Azerbaycan'ın, köklü bağları bulunan iki ülke olduğuna  işaret eden Bağlıkaya, şunları kaydetti:
 
 "Rahmetli Haydar Aliyev'in 'Biz iki devlet, tek milletiz" şeklindeki  sözleri, iki ülke arasındaki ilişkileri en güzel özetleyen açıklama niteliğini  taşıyor. Dostluğumuz, stratejik ortaklıklarla daha da güçlenirken, bu iş  birliğini her geçen gün çok daha ileri boyuta taşımanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu  birlikteliğimizi daha da geliştirecek en önemli alan ise turizm sektörü  olacaktır. Bu bakımdan Türkiye ile Azerbaycan arasında 1 Nisan'da başlamış olan  kimlikle seyahat imkanı iki ülke arasındaki turizm açısından olumlu netice  verecek, sayıları ciddi oranda artıracak.
 
Azerbaycan, ülkemiz açısından çok büyük önem arz eden turizm pazarları  arasında bulunuyor. Salgın öncesi dönemde 1 milyona yakın Azeri dostumuzu  ülkemizde misafir ederken, bu sayı pandemi dolayısıyla ciddi miktarda azaldı.  Salgın dönemini kapsayan 2020 yılında 236 bin seviyesinde gerçekleşti. Salgın  sonlandığında bu rakamın tekrar 1 milyonun üzerine çıkacağına inanıyoruz."
 
"Azerbaycan'ın kültür, gastronomi, inanç ve sağlık turizmi alanında  çok büyük bir potansiyeli bulunuyor"
 
 Firuz Bağlıkaya, TÜRSAB olarak aynı zamanda Türk vatandaşlarının dost  ve kardeş Azerbaycan'ı daha çok görmesini arzu ettiklerini, karşılıklı turizm  hareketlerinin artırılması için çalışmaları sürdürdüklerini bildirdi.
 
Azerbaycan'ın kültür, gastronomi, inanç ve sağlık turizmi alanında çok  büyük bir potansiyeli bulunduğuna işaret eden Bağlıkaya, Türkiye'de Azerbaycan'ın  bu güzelliklerini merak eden çok sayıda vatandaş bulunduğunu söyledi.
 
Bağlıkaya, "Bugün burada gerçekleştirilen bu toplantının karşılıklı  ilişkileri geliştirmesini temenni ediyor, bu iş birliğini yazılı bir protokolle  taçlandıracak olmanın heyecanını yaşıyoruz. Bu protokolün önemli konularından  biri sağlık turizmi alanında karşılıklı olarak gerçekleştireceğimiz iş birliği  olacak." ifadelerini kullandı.
 
 "Protokolle, iki ülke arasındaki turizm hacmi daha da artacak"
 
ATAA Başkanı Rufat Hacıyev de imzalanan protokolle iki ülkenin turizm  potansiyelinin daha artacağını da artacağını belirterek, şunları kaydetti:
 
"Azerbaycan'ın önemli turizm potansiyeli var. Bunu Türk  kardeşlerimizle paylaşmak istiyoruz. Bu kapsamda TÜRSAB ile protokol imzaladık.  Türkiye'den beklediğimiz büyük turizm patlamasını görmedik. Amacımız, ülkemizi  daha fazla  tanıtarak bunu gerçekleştirmek. Türkiye ile Azerbaycan arasında  başlayan kimlikle seyahat imkanı, hem Türk hem de Azerbaycan vatandaşlarına  önemli bir imkan sağladı. Bu, iki ülke arasındaki ziyaret sayılarını ciddi oranda  artıracak. Salgının etkisi azaldıktan sonra Türkiye'den büyük turizm akımı  bekliyoruz ve bununla ilgili şimdiden hazırlıklarımızı yapıyoruz. Sağlık  turizmine büyük önem veriyoruz. Azerbaycan özellikle Naftalan kaplıcaları büyük  potansiyel taşıyor. Bundan Türk vatandaşların yararlanmasını da çok istiyoruz. "
 
Azerbaycan Sağlık Turizmi Birliği Başkanı Ruslan Guliyev ise özellikle  sağlık turizmi alanında iki ülkenin büyük potansiyeli bulunduğuna işaret ederek,  protokol kapsamında atılacak adımlar hakkında bilgi verdi.
 
Salgının etkisiyle Azerbaycan'dan gelen ziyaretçi sayısı geçen yıl  yüzde 73,7 azaldı
 
Verilen bilgiye göre, Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelen ziyaretçi  sayısı, salgın öncesindeki son 15 yıla bakıldığında 2016 hariç düzenli olarak  artış gösterdi.
 
Türkiye'ye gelen Azeri ziyaretçi sayısı, 2018 yılında 858 bin 506  iken, 2019'da yüzde 5 artış göstererek 901 bin 723 kişi oldu. Geçen yıl salgının  etkisiyle Azerbaycan'dan gelen ziyaretçi sayısı yüzde 73,7 düşerek 236 bin 797  kişiye geriledi.
 
Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre, salgının olumsuz etkileri  nedeniyle bu yılın ilk 2 ayında Azeri ziyaretçi sayısı 2020'nin aynı dönemine  göre yüzde 70,21 düşerek 31 bin 855 oldu.
Azerbaycan İstatistik Kurumu verilerine göre, Türkiye'den Azerbaycan'a  giden kişi sayısı 2018 yılında 291 bin 499, 2019'da ise yüzde 8,62 artarak 316  bin 628 olarak gerçekleşti.
 
  
 

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