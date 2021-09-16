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Türkiye ile Avrupa Birliği anlaştı! Bakan Kurum duyurdu

AA |  16 Eylül 2021 Perşembe - 19:48 | Son Güncelleme : 16 09 2021 - 19:48

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Türkiye-AB Yüksek Düzeyli İklim Diyaloğu Toplantısı'nda, iklim konusunun siyaset üstü bir konu olduğu ve iklim değişikliğiyle mücadele adımların kararlı şekilde atılması konusunda mutabık kaldıklarını söyledi.


Bakan Kurum, Brüksel'deki AB Komisyonu binasında yapılan Türkiye-AB  Yüksek Düzeyli İklim Diyaloğu Toplantısı sonrası AA muhabirinin sorularını  yanıtladı.
 
Türkiye olarak AB ile uzun süre sonra yüksek düzeyli bir diyalog  toplantısı yaptıklarını belirten Kurum, bunun sevindirici bir durum olduğunu  söyledi.
 
AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Frans Timmermans'ın daveti üzerine  Brüksel'deki görüşmeyi yaptıklarını aktaran Kurum, Türkiye'nin iklim  değişikliğiyle ilgili konumunu, yaptığı projeleri AB tarafına anlattıklarını dile  getirdi.
 
Kurum, AB'nin Yeşil Mutabakat kapsamında birçok hedef koyduğunu  hatırlatarak, "Biz de ülkemizin bu noktada Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğiyle  tüm bakanlıklarımızın yaptığı projeleri kendilerine anlattık." diye konuştu.
 
Türkiye'nin yenilenebilir enerjide dünyanın 12'inci, Avrupa'nın 5'inci  ülkesi olduğunu, korunan alanların miktarını son 2 yılda yüzde 10,6 seviyesine  çıkardığını aktaran Kurum, bu oranı OECD verileri olan yüzde 17'ye çıkarmak üzere  hedefleri gerçekleştirme yolunda ilerlediklerini ifade etti.
 
Kurum, Türkiye'nin yenilenebilir enerji kaynaklarının ve yutak  alanlarının ormanlaştırma çalışmalarıyla miktarını artırdığını, afetlerden sonra  yapılan projeleri, vatandaşlara sağlanan destekleri anlattıklarını, iklim  değişikliğinin etkilerinin orman yangınları ve müsilaj gibi sorunlarla artık net  şekilde hissedildiğini dile getirdi.
 
İklim değişikliğinin siyaset üstü bir konu olduğunu, uluslararası bir  mesele olduğunu, tüm dünyayı ilgilendirdiğini Timmermans'a anlattığını belirten  Kurum, Timmermans'ın Paris Anlaşması nezdinde atılması gereken adımlarda  Türkiye'ye vereceği destek ve AB nezdinde iklim finansmanına erişim konularını  vurguladığını kaydetti.
 
AB ile birçok proje gerçekleştirdiklerini ifade eden Kurum, şöyle  konuştu:
 
"Gerek IPA fonlarıyla yaptığımız çevre, altyapı yatırımları gerek  IPARD projeleri olsun, bunların sayısını ve miktarının artırılması gerektiğini  düşünüyoruz. Buna ilişkin kendisiyle konu bazlı heyetler oluşturacağız. Gerek  iklim değişikliği, gerek sınırda emisyon ticareti gerekse ülkemizin atacağı  adımlara ilişkin tüm konuları detaylı bir şekilde görüştük. Komisyonlar  oluşturacağız. Bu komisyonlar çerçevesinde arkadaşlarımız detaylı bir şekilde bu  adımları atacaklar."
 
Timmermans'ı Türkiye'ye davet ettiğini, 2022'nin ocak veya şubat  aylarında bu ziyaretin olmasını beklediklerini kaydeden Kurum, birçok konunun bu  ziyarette karara bağlanmış olacağını belirterek, şöyle devam etti:
 
"Biz iklim değişikliği noktasında Türkiye'nin samimiyetini net şekilde  ortaya koyduk. Bu noktada ilgili bakanlıklarımızın yapmış olduğu projeler, ülke  olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yaptığı atılımları kendilerine  anlattık. Çok mutlu oldular. Yeni bir iklim kanunu hazırladığımızı, meclisimizle  bu süreci yürüttüğümüzü ve bu iklim kanununda iklim değişikliğine ilişkin  atılması gereken adımları artık sorumluluk düzeyinde ilgili bakanlıklar nezdinde  bir kanun çerçevesinde atacağımızı ifade ettik. Onlar da Türkiye'nin bu tutumunu  çok olumlu karşıladılar. Oldukça samimi, verimli bir toplantı gerçekleştirdik."
 
Kurum, iklim değişikliğiyle mücadelenin siyaset üstü bir konu olduğunu  vurgulayarak, şunları söyledi:
 
"İklim değişikliğinin tüm dünyayı ilgilendiren bir mesele olduğunu ve  bu konuya siyaset üstü bakmamız gerektiğini kendilerine ifade ettik. Onlar da  aynı kanaatteler. Bugün belki ikili sorunlar yaşansa da iklim konusunun bu  konuların üstünde siyaset üstü bir konu olduğunu ve bu çerçevede adımların  kararlı şekilde atılması gerektiğini konuştuk ve mutabık kaldık."
 

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Çevre ve Şehircilik Murat Kurum AB Türkiye
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