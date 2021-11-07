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Türkiye ile ABD arasındaki saat farkı 1 saat artıyor

AA |  07 Kasım 2021 Pazar - 1:12 | Son Güncelleme : 07 11 2021 - 1:12

ABD'de 7 Kasım'da yerel saatle 02.00'de saatlerin bir saat geri alınmasıyla Türkiye ile ABD arasındaki saat farkı bir saat daha artacak.


ABD'nin "doğu yakası zaman dilimi"nde bulunan New York, New Jersey Washington DC, Boston, Philadelphia, Miami ve Atlanta şehirleriyle Türkiye  arasındaki saat farkı 7 iken 8 olacak.
 
Ülkenin "merkez zaman dilimi"nde bulunan Chicago, Houston, San  Antonio, Dallas, New Orleans, Memphis, Kansas City, Minneapolis şehirleriyle  Türkiye arasındaki saat farkı 9 saate çıkacak.
 
ABD'nin "dağlık zaman dilimi"nde bulunan Albuquerque, Denver, Salt  Lake City kentleriyle Türkiye arasındaki fark ise 10 saate yükselecek.
 
Ülkenin "pasifik zaman dilimi"nde bulunan Phoenix, Las Vegas, San  Diego, Los Angeles, San Francisco, Portland ve Seattle şehirleriyle Türkiye  arasındaki saat farkı 11'e çıkacak.
 
ABD'nin Alaska eyaletiyle Türkiye arasındaki saat farkı 11'den 12'ye  yükselirken Hawaii eyaletiyle Türkiye arasındaki saat farkı da 13'ten 14'e  yükselecek.
 
Yeni uygulama, ABD'de 13 Mart 2022'de yaz saati uygulaması  başlayıncaya kadar devam edecek.

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ABD yerel saat geri
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