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Türkiye ile ABD arasında kritik görüşme!

AA |  27 Ekim 2021 Çarşamba - 22:23 | Son Güncelleme : 27 10 2021 - 22:23

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile telefonda görüştü.


Cumhurbaşkanlığı Sözcülüğünün yazılı açıklamasına göre, ikili  ilişkiler, F-35/F-16 meselesi, küresel iklim değişikliği, Afganistan, Suriye Libya, Yukarı Karabağ, Yunanistan, Doğu Akdeniz ve diğer bölgesel gelişmelerin  ele alındığı görüşmede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe  Biden arasında Glasgow İklim Zirvesi marjında gerçekleşmesi planlanan ikili  görüşmenin konuları ve detayları da konuşuldu.
 
Türkiye-ABD ilişkilerinin stratejik öneminin vurgulandığı görüşmede,  tarafların konuları karşılıklı saygı, anlayış ve ortak çıkarlar çerçevesinde ele  alması gerektiği ve uluslararası anlaşmalara riayet etmenin önemi ifade edildi.
 
Afganistan'da ortaya çıkan insani krizin önlenmesi ve istikrar  ortamının sağlanması adına Türkiye'nin Afganistan halkına yardım etmeye ve  uluslararası toplumla iş birliği içerisinde olmaya devam edeceği belirtildi.
 
Yukarı Karabağ'ın işgalden kurtarılmasının ardından Kafkaslar'da  barış, istikrar ve kalkınma için atılacak ortak adımlar üzerinde duruldu.
 
Türkiye'nin sınır güvenliğini ve Suriye'nin toprak bütünlüğünü tehdit  eden PYD/YPG/PKK ve DEAŞ dahil olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı  Türkiye'nin kararlı mücadelesinin devam edeceğinin altı çizildi.
 
İki NATO müttefiki olarak, Türkiye ve ABD'nin iklim değişikliği,  terör, göç, salgın hastalıklar gibi küresel ve bölgesel tehditler karşısında iş  birliği ve dayanışma içerisinde hareket etmesi gerektiği konusunda mutabık  kalındı.
 

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Cumhurbaşkanlığı İbrahim Kalın Jake Sullivan
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