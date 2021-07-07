Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Olumlu ve yapıcı geçen görüşmede, Afganistan'daki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanının güvenli bir şekilde işletilmesine yönelik iki ülke teknik heyetleri arasında yapılan toplantılarda gelinen son durum ele alındı. Görüşmeye yarın devam edilmesine karar verildi.
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- Türkiye ile ABD arasında kritik görüşme!
Türkiye ile ABD arasında kritik görüşme!
AA | 07 Temmuz 2021 Çarşamba - 20:33 | Son Güncelleme : 07 07 2021 - 20:58