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Türkiye ile ABD arasında kritik görüşme!

AA |  19 Haziran 2021 Cumartesi - 21:41 | Son Güncelleme : 19 06 2021 - 21:45

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD'li mevkidaşı Lloyd Austin ile telefonda görüştü.


Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı  Hulusi Akar ve ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin bugün bir telefon görüşmesi  gerçekleştirmiştir. Olumlu ve yapıcı geçen görüşmede, NATO Zirvesi sonrası  bölgesel ve ikili savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde  bulunulmuştur." bilgisi verildi.
 

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ABD Savunma Bakanı NATO
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