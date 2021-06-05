Türkiye için tarihi gün! Yeni dönem başlıyor, 10 yıl boyunca...

Türkiye'nin gözü kulağı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklayacağı müjdedeydi. Merakla beklenen açıklama geldi. Müjdeyi Zonguldak'ta veren Cumhurbaşkanı Erdoğan tarihi keşfi duyurdu. Erdoğan, "Fatih sondaj gemimiz yine Sakarya Gaz Sahası'ndaki Amasra 1 kuyusunda 135 milyar metreküplük yeni bir doğalgaz keşfi daha yaptı. Böylece Karadeniz'deki toplam gaz keşfimiz 540 milyar metreküpe ulaştı. Bu güzel haberin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, petrol ve doğal gaz aramalarında yeni keşifler için rota oluşturulduğunu bildirdi. Bakan Dönmez yaptığı flaş açıklamada keşif ile ilgili '10 yıl' detayını paylaştı. Öte yandan Uzmanlar, son keşifle birlikte 540 milyar metreküpe ulaşan doğal gaz rezervini değerlendirdi. BOTAŞ Eski Genel Müdürü Dr. İbrahim Palaz ise keşifle ilgili olarak "Her iki halde de Türkiye için iyi bir haber. En son kazılan kuyudaki veriler çok cesaretlendirici" ifadelerini kullandı.Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar "Bu işin içinde ismini zikretmek gerekirse Berat Albayrak var. Enerji Bakanı olduğu dönemde yaptığı girişimlerdir. 2014’teki girişimlerin meyvesini 2020’de aldık" dedi. İşte ayrıntılar...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin merakla beklediği yeni müjdeyi açıkladı. Fatih Sondaj Gemisi, Amasra -1 kuyusunda 135 milyar metreküp yeni doğalgaz keşfetti. Karadeniz 'de toplam keşif 540 milyar rezerv oldu.

10 YIL SÜRECEK

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 135 milyar metreküplük yeni bir doğalgaz keşfini CNN Türk ekranlarında değerlendirdi. Bakan Dönmez, yaptığı açıklamada, "Fatih Sondaj Gemimiz tam bir yıl önce bu bölgede çalışmalara başlamıştı. Bir yıl içerisinde 3.büyük keşfini yaptı. 540 milyar metreküpe ulaştık. Yapılan hesaplamalar ve öngörüler ithal edilen gaza göre çok daha ucuza yapılacağını ortaya koyuyor. 2023'te bu gaz sisteme bağlanacak. Sisteme bağlanmasıyla birlikte hesaplamalar yapılacak bir indirim gerekiyorsa yapılacak. Yeni keşif 10 yılın üzerinde bir ihtiyacı karşılayacak. Bu doğalgaz, Türkiye'ye 2023'te gelecek." dedi.