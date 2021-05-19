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Türkiye için tarihi gün! Akıncı TİHA ilk kez havalandı

19 Mayıs 2021 Çarşamba - 18:04 | Son Güncelleme : 19 05 2021 - 18:04

Selçuk Bayraktar, seri üretim bandından çıkan ilk Akıncı TİHA'nın test uçuşunu başarıyla gerçekleştirdiğini duyurdu.


Türkiye'nin yeni ve en gelişmiş insansız hava aracı AKINCI'nın seri üretim sürecinden çıkan ilk modeli AKINCI S-1 gökyüzü ile buluştu. 
 
Müjdeli haberi sosyal medya hesabından duyuran BAYKAR Savunma "AKINCI S-1, Milli Mücadelenin başladığı #19Mayıs1919'un 102. yıl dönümünde ilk uçuş testini başarıyla gerçekleştirdi." ifadelerini kullandı.
 
BAYKAR Savunma Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar ise "#19MAYIS ruhuyla... Seri üretimin ilk uçağı olan Bayraktar #AKINCI S-1 bugün ilk uçuş testini başarıyla tamamladı." mesajını paylaştı.
 

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Selçuk Bayraktar Akıncı TİHA test uçuşunu
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