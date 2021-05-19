Türkiye için tarihi gün! Akıncı TİHA ilk kez havalandı

Türkiye'nin yeni ve en gelişmiş insansız hava aracı AKINCI'nın seri üretim sürecinden çıkan ilk modeli AKINCI S-1 gökyüzü ile buluştu.

Müjdeli haberi sosyal medya hesabından duyuran BAYKAR Savunma "AKINCI S-1, Milli Mücadelenin başladığı #19Mayıs1919'un 102. yıl dönümünde ilk uçuş testini başarıyla gerçekleştirdi." ifadelerini kullandı.

BAYKAR Savunma Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar ise "#19MAYIS ruhuyla... Seri üretimin ilk uçağı olan Bayraktar #AKINCI S-1 bugün ilk uçuş testini başarıyla tamamladı." mesajını paylaştı.