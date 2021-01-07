Türkiye için tarihi an! İlk fotoğraf geldi! Peş peşe açıklamalar

Türksat 5A uydusu 8 Ocak 04.28'de uzaya gönderilecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Türksat 5A'nın hizmete girmesiyle doğu ve batıya ek olarak Orta Doğu ve Afrika Kıtası'nı da kapsama alanımıza ekleyeceğiz" dedi. Türksat 5A'ya ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan ve SpaceX'ten paylaşım geldi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yarın sabah 04.28 itibarıyla Türksat 5A'nın hizmet vereceği yörüngesine fırlatacağını belirterek, "Türksat 5A ile yeni Ku bandını kullanan öncü ülkelerden birisi olacağız." dedi.

Türksat 5A, SpaceX firmasına ait Falcon 9 roketiyle ABD 'nin Florida eyaletinde bulunan Cape Canaveral üssünden fırlatılacak.

ERDOĞAN'DAN TÜRKSAT 5A PAYLAŞIMI

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Türksat 5A uzaydan bizlere ilk selamını inşallah yarın verecek. Hayırlı uğurlu olsun'' ifadelerini kullandı.

Bakan Karaismailoğlu, Türksat AŞ'nin Gölbaşı yerleşkesinde düzenlediği basın toplantısında, bugünün herkes için son derece gurur verici ve mutlu bir gün olduğunu, Türkiye'nin beşinci nesil haberleşme uydusu Türksat 5A'nın uzaya gönderilmek üzere fırlatılacağını söyledi.

Fırlatmaya saatlerin kaldığını belirten Karaismailoğlu, fırlatmanın özel yayınla yarın sabaha karşı canlı olarak dünyayla bu heyecana ortak olunacağını ifade etti.

'ÇOK BÜYÜK HAYALLERİN GERÇEĞE DÖNÜŞTÜĞÜ YIL OLACAK'

Türksat 5A'nın fırlatma hazırlıkları gibi önemli çalışmaların tamamladığını ve dev projelere imza atılan bir yılın geride kaldığını dile getiren Karaismailoğlu, geçen yılın Kovid-19 salgınına rağmen milletin geleceğine ışık tutacak, ülkeyi yarınlara taşıyacak çok büyük hayallerin gerçeğe dönüştüğü bir yıl olduğunu kaydetti.