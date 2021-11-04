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Türkiye için sevindiren gelişme! Milli Muharip Uçak'ın ilk parçası üretildi

04 Kasım 2021 Perşembe - 22:23 | Son Güncelleme : 04 11 2021 - 22:23

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), Milli Muharip Uçak'ın (MMU) ilk parçasını üretti.


TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, Twitter hesabından MMU'ya ilişkin  paylaşımda bulundu.
 
Kotil, paylaşımında, "Milli Muharip Uçağımızın ilk parça üretimini  gerçekleştirdik. Ülkemizin beka projesi için attığımız her adım bizim için çok  anlamlı, çok kıymetli. Heyecanla, gayretle çalışarak aynı yolda yürüdüğümüz tüm  arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." ifadelerine yer verdi.
 
Alınan bilgiye göre, MMU'da yaklaşık 20 bin parça bulunuyor ve  bunların üretiminin 2022 sonuna kadar tamamlanması planlanıyor. Parça ve alt  sistemlerin üretiminde birçok Türk savunma ve havacılık sanayisi firması görev  alıyor.
 
MMU'nun 18 Mart 2023'te hangardan çıkması hedefleniyor. Böylece  aviyoniklerin, kontrol ve hidrolik sistemlerin yer aldığı prototipin ilk kez  motor çalıştırmasıyla uçağın yer testleri başlayacak.
 
MMU'nun ilk uçuşunu 2026'da yapması hedefleniyor.
 

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Türk Uzay Sanayii Milli Muharip Uçak
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