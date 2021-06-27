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Türkiye için muhteşem haber! Eşi benzeri yok, ilk kez açıklandı...

AA |  27 Haziran 2021 Pazar - 21:13 | Son Güncelleme : 27 06 2021 - 21:13

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Göbeklitepe yakınında 11 yeni tepenin daha keşfedildiğini bildirdi. Bakan Ersoy, Göbeklitepe çevresindeki 100 kilometrelik bir hat üzerinde 11 tane daha nokta tepenin olduğunu belirterek "Buradan detayını ilk kez vermiş olacağız ve artık 12 tepe diyeceğiz. 12 tepe ile ilgili büyük bir çalışma var, tamamlanmak üzere, eylül ayında tanıtımını yapacağız. Dünyada çok popüler bir yer haline gelecek, hatta Güneydoğu'nun Piramitleri diyebiliriz buna. Lansman yapıldıktan sonra çok fazla ses getirecek, Türkiye'nin eşi benzeri olmayan bir hazinesi olarak düşünüyoruz" diye konuştu.


Bakan Ersoy, beraberinde Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile  GAP Bölgesi Turizm Tanıtım ve Markalaşma Projesi kapsamındaki "Mezopotamya"  markasının tanıtımı için geldiği Şanlıurfa'da, gazetecilere açıklamada bulundu.
 
Kentte bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Ersoy, Türkiye'nin  turizm değerinin ve potansiyelinin daha iyi anlaşılabilmesi için gayret  gösterdiklerini belirtti.
 
Türkiye Turizmini Tanıtma ve Geliştirme Ajansını 2019 yılında  kurduklarını hatırlatan Ersoy, "Ajansın asıl işi, Türkiye'nin tüm turizm  değerlerini dünyaya tanıtmaktır. Ajans ile ana hedefimiz 2023 yılına kadar  Türkiye'de turizmi 81 vilayetimize yaymak istiyoruz. Türkiye'nin her noktasında  turizm potansiyeli var. Doğru bir tanıtım ile bu potansiyeli ortaya çıkarıp  farkındalığını da sağlayarak yaymamız gerekiyor. " diye konuştu.
 
"Göbeklitepe dünyada çok popüler bir yer haline gelecek"
 
UNESCO Dünya Miras Listesi'nde bulunan Göbeklitepe'nin civarında  birtakım önemli merkezleri daha keşfettiklerini aktaran Ersoy, şöyle devam etti:
 
"Aslında artık Göbeklitepe, Göbeklitepe ile sınırlı değil. Göbeklitepe  çevresindeki 100 kilometrelik bir hat üzerinde 11 tane daha nokta tepemiz var.  Buradan detayını ilk kez vermiş olacağız ve artık 12 tepe diyeceğiz. 12 tepe ile  ilgili büyük bir çalışma var, tamamlanmak üzere, eylül ayında tanıtımını  yapacağız. Dünyanın bir çok üniversitesiyle, arkeoloji konusunda uzmanlaşmış kazı  başkanlarıyla da iş birliği yaparak 12 tepeyi dünya lansmanı şeklinde sunacağız.  Dünyada çok popüler bir yer haline gelecek, hatta Güneydoğu'nun Piramitleri  diyebiliriz buna. Lansman yapıldıktan sonra çok fazla ses getirecek, Türkiye'nin  eşi benzeri olmayan bir hazinesi olarak düşünüyoruz. Mezopotamya diye baktığınız  zaman bu bölgenin kendine has bir kültürü var. Kendine has tescilli gastronomisi  var. Birçok ürünü var. Bunu da eşsiz olan arkeolojik değeriyle birleştirdiğiniz  zaman ortaya harika bir şey çıkıyor."
 
Bakan Ersoy, Türkiye Turizmini Tanıtma ve Geliştirme Ajansının,  bölgelerdeki kalkınma ajanslarıyla da koordineli çalıştığını vurgulayarak,  tanıtım noktasında ülke genelindeki belediyelerle de iş birliği yaptıklarını  anlattı.
 

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