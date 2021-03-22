Türkiye Hollanda maçı ne zaman? Türkiye Hollanda maçı hangi kanalda, hangi statta? Türkiye Hollanda maçı kadrosu…

Türkiye Hollanda maçı için az bir süre kaldı. 2022 Dünya Kupası eleme gruplarından çıkıp Dünya Kupası mücadelelerine doğrudan katılmak isteyen Türkiye, ilk sınavını Hollanda ile verecek. Peki, Türkiye Hollanda maçı ne zaman hangi kanalda? İşte, Türkiye Hollanda maçı karşılaşması hakkında detaylı bilgiler…

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda A Milli Futbol Takımımız, 24 Mart Çarşamba günü sahasında Hollanda ile karşı karşıya gelecek. A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ve aday kadrodan bir futbolcu, Hollanda maçı öncesinde Salı günü 17.30'da Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleyecek.

TÜRKİYE HOLLANDA MAÇI NE ZAMAN?

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Grup G mücadelesi ilk maçında Türkiye, Hollanda'yı konuk edecek. 24 Mart Çarşamba günü saat 20.00'da oynanacak mücadele, TRT 1 ekranlarından canlı izlenebilecek.

A Millî Takım'a davet edilen oyuncular, 21 Mart Pazar günü saat 19.00'dan itibaren Riva'daki TFF Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanmaya başlayacak. Ay-Yıldızlılar, ilk idmanlarını 22 Mart Pazartesi günü saat 18.00'de Riva'da basına kapalı olarak yapacak.

A Millî Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ve aday kadrodan bir futbolcu, Hollanda maçı öncesinde 23 Mart'ta saat 17.30'da Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde bir basın toplantısı düzenleyecek. A Millîler, bu karşılaşmanın son provasını da aynı tesiste saat 18.00'de gerçekleştirecek.

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nun ev sahipliği yapacağı 24 Mart'taki Türkiye-Hollanda müsabakası, saat 20.00'de başlayacak ve TRT 1'den naklen yayınlanacak.

TÜRKİYE HOLLANDA MAÇI ADAY KADROSU

KALECİLER: Mert Günok, Uğurcan Çakır, Altay Bayındır, Gökhan Akkan

DEFANS: Zeki Çelik, Nazım Sangare, Merih Demiral, Ozan Kabak, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Umur Meraş, Caner Erkin,

ORTA SAHA: Okay Yokuşlu, Taylan Antalyalı, Dorukhan Toköz, Ozan Tufan, Orkun Kökçü, İrfan Can Kahveci, Emre Kılınç, Yusuf Yazıcı, Halil Akbunar, Hakan Çalhanoğlu, Deniz Türüç

FORVET: Burak Yılmaz, Enes Ünal, Kenan Karaman, Cenk Tosun