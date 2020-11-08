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Türkiye Hırvatistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Milli maç tarihi!

08 Kasım 2020 Pazar - 14:48 | Son Güncelleme : 08 11 2020 - 14:52

Türkiye Milli Takım maçı için geri sayım başladı. Futbolseverler Türkiye Hırvatistan maçının detaylarını araştırıyor. Türkiye Milli Takımı hazırlık maçında Hırvatistan ile karşı karşıya gelecek. Milli Takım, Hırvatistan ile oynayacağı maçı kazanıp, moral depolamak istiyor. Peki, Türkiye Hırvatistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Türkiye Milli Takımı maçı tarihi ve detayları...


UEFA Uluslar B Ligi hazırlıklarına devam eden Türkiye Milli Takımı, Hırvatistan ile hazırlık maçında karşı karşıya geliyor. A Milli Takımımız, Hırvatistan ile oynayacağı maçta, galip gelerek moral depolamak istiyor.  Türkiye Futbol Federasyonunun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Türkiye'nin aday kadrosu resmen açıklandı. Gözler şimdi Hırvatistan karşılaşmasında olacak. Peki,  Türkiye Hırvatistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Türkiye Milli Takımı maçı tarihi, saati ve kanalı...
 
A Milli Takımımız, Hırvatistan ile hazırlık maçına çıkıyor. UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'taki 4. maçında A Milliler, 2-0 geriye düştüğü maçta Sırbistan ile 2-2 berabere kalmış ve puanını 3'e yükseltmişti.  A Milli Takımımız, Hırvatistan ile oynayacağı maçta, galip gelerek moral depolamak istiyor.
 
TÜRKİYE HIRVATİSTAN MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA? 
 
Türkiye Hırvatistan maçı 11 Kasım saat 20.45'te başlayacak. Karşılaşma, TRT Spor'dan naklen yayınlanacak.
 
 
A MİLLİ FUTBOL TAKIMI ADAY KADROSU AÇIKLANDI
 
A Milli Futbol Takımı'nın Hırvatistan, Rusya ve Macaristan ile oynayacağı maçların aday kadrosu belli oldu.
 
Türkiye Futbol Federasyonunun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ay-yıldızlıların, 11 Kasım Çarşamba günü Hırvatistan ile oynayacağı özel karşılaşma ile UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta 15 Kasım Pazar günü Rusya ve 18 Kasım Çarşamba günü Macaristan ile yapacağı maçların aday kadrosuna şu isimler davet edildi:
 
Mert Günok, Gökhan Akkan, Uğurcan Çakır, Caner Erkin, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Zeki Çelik, Merih Demiral, Mert Müldür, Nazım Sangare, Ozan Kabak, Ömer Bayram, Mert Çetin, Abdülkadir Ömür, Berkay Özcan, Cengiz Ünder, Deniz Türüç, Dorukhan Toköz, Efecan Karaca, Hakan Çalhanoğlu, İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir, Okay Yokuşlu, Orkun Kökçü, Ozan Tufan, Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz, Cenk Tosun, Enes Ünal, Kenan Karaman.
 
 

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