Türkiye-Hırvatistan 2008 maçı kaç kaç bitti? Dakika dakika 2008 Türkiye Hırvatistan maçının detaylar…

A Milli Futbol Takımımız, bu akşam Hırvatistan ile karşı karşıya gelecek. Hırvatistan maçının ardından UEFA Uluslar Ligi'nde 15 Kasım Pazar günü İstanbul'da Rusya, 18 Kasım Çarşamba günü de Macaristan ile karşı karşıya gelecek. Türkiye - Hırvatistan arasında oynanacak maç öncesi merak edilen konulardan bir de Türkiye Hırvatistan arasındaki 2008 yılında oynanan maç oldu. Peki, Türkiye-Hırvatistan 2008 maçı kaç kaç bitti?

Türkiye bu akşam Hırvatistan ile karşı karşıya gelecek. Vodafone Park'ta oynanacak mücadele saat 20.45'te başlayacak ve TRT Spor'dan naklen yayımlanacak. A Milli takımı, Hırvatistan ile 10. kez karşı karşıya gelecek. Türkiye, 7'si resmi, 2'si özel geride kalan 9 maçta 1 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 yenilgi elde etti. Dördü tarafsız sahada, üçü Zagreb, biri İstanbul ve biri Eskişehir'deki müsabakalarda Hırvatistan 10, Türkiye 6 gol buldu. Türkiye, rakibiyle yaptığı 7 resmi maçın 4'ünde gol yollarında suskun kalırken, ikisinde kalesini gole kapatabildi. Peki, Türkiye-Hırvatistan 2008 maçı kaç kaç bitti?

TÜRKİYE-HIRVATİSTAN 2008 MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

A Milli Takımımız, 2008 Avrupa Şampiyonası Çeyrek Final maçında Hırvatistan'ı 1-1 biten karşılaşma sonrasında penaltılarda 4-2 yenerek yarı finale yükseldi.

Avusturya'nın Başkenti Viyana'daki Ernst Happel Stadında oynanan karşılaşmanın 90 dakikası 0-0 berabere sonuçlanınca uzatmalara geçildi. Uzatmaların 120 dakikasında Hırvatistan Klasnic'in golü ile 1-0 öne geçti. Ama sahneye çıkan Semih aynı dakika içinde mükemmel bir gol atarak maçı penalara götürdü. Milli Takımımız'da Arda, Semih ve Hamit penaltı atışlarını gole çevirdi. Hırvatistan'da ise Srna penaltı atışını gole çevirirken, Modric ve Rakitic penaltıyı auta gönderdi. Petric'in penaltısını ise Rüştü kurtardı ve Türkiye 2008 Avrupa Şamyonası'nda Yarı Finale yükseldi.

DAKİKA DAKİKA 2008 TÜRKİYE HIRVATİSTAN MAÇI

5. dakikada Nihat'ın geri pasında topun gelişine Hamit'in yaptığı sert vuruşta, top yandan auta çıktı.

6. dakikada Sabri'nin hatalı pasında Srna topu kaptı ve altıpas içindeki arkadaşına çıkardı. Araya giren Mehmet Topal topu uzaklaştırdı ve tehlikeyi önledi.

18. dakikada Modriç'in ceza alanına yaptığı ortada, uzak direkteki Oliç'in topa yakın mesafeden vuruşunda, üst direkten dönen meşin yuvarlağa bu kez uygun durumda bulunan Kranjcar kafayla vurdu ve top üstten auta attı.

25. dakikada Kranjcar'ın sol taraftan ceza alanına yaptığı ortada, topa kaleci Rüştü, Oliç'ten önce müdahale ederek uzaklaştırdı.

34. dakikada Tuncay'ın ceza alanında düşürülmesinde hakem ''devam'' işareti verince, Fatih Terim, Hırvatistan Teknik Direktörü Biliç ile tartıştı.

38. dakikada Mehmet Topal'ın yaklaşık 35 metreden attığı sert şutta, meşin yuvarlak direği sıyırarak auta gitti ve maçın ilk yarısı 0-0'lık skorla tamamlandı.

51. dakikada Gökhan Zan'ın hatalı kafa pasında kaleci Rüştü'den önce araya giren Oliç, kafayla kaleye gönderdi. Emre Aşık'ın uzaklaştırmak istediği top yine bu futbolcunun kafa vuruşuyla kale çizgisine paralel gidince, topu Hakan Balta uzaklaştırarak, tehlikeyi önledi.

57. dakikada Modriç'in arapasında topla ceza alanına giren Kranjcar'ın şutunda, top kaleci Rüştü'de kaldı.

70. dakikada Rakitiç ile Oliç'in verkaçında topu önünde bulan Rakitiç'in ceza alanı içinden attığı şutta, top üstten auta çıktı.

72. dakikada Rakitiç'in ceza alanına ortaladığı topa uzak direkte Oliç kafayı vurdu. Meşin yuvarlak yandan az farkla auta gitti.

84. dakikada Srna'nın yaklaşık 25 metreden serbest atıştan gönderdiği topu, kaleci Rüştü güzel bir planjonla kornere çeldi.

89. dakikada Modriç'in ceza alanına ortaladığı topa ön direkte yatarak vuran Oliç'in şutunda top, kaleci Rüştü'de kaldı.

90. dakikada kazanılan serbest vuruşu Srna kullandı. Bu futbolcunun yaklaşık 25 metreden kaleye gönderdiği sert şutta, topu kaleci Rüştü 2 hamlede kontrol etti.Karşılaşmanın normal süresi golsüz tamamlandı.95. dakikada Tuncay çalımlarla ceza alanına girdi. Bu futbolcunun sıfıra inerken attığı sert şutta, filelere gitmekte olan topu, kaleci Pletikosa son anda kornere çeldi.

100. dakikada Semih'in ceza alanı sağ çaprazından attığı sert şutta, top üstten az farkla auta çıktı.

102. dakikada Arda ile verkaç yapan Tuncay'ın yaklaşık 20 metreden attığı sert şutta, meşin yuvarlak direği sıyırarak auta gitti.

119. dakikada Modriç'in ceza alanına ortaladığı topa Klasniç yakın direkte kafayı vurdu ve takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti.

120. dakikada Rüştü'nün uzun degajında topu önüne alan Semih'in ceza alanı içinden yaptığı vuruşta, top köşeden ağlarla buluştu ve skor 1-1 oldu.Karşılaşmanın uzatma bölümü de karşılıklı atılan gollerle 1-1 berabere bitince maç penaltı atışlarına kaldı.

Hırvatistan adına Rakitiç, Modriç ve Petriç penaltı atışlarından yararlanamazken Srna atışı gole çevirdi. Türkiye adına Arda, Semih ve Hamit penaltı atışlarını gole çevirince, 3-1'lik skorla Türkiye, yarı finale kalan takım oldu.Bu arada Hırvatistan karşısında da sarı kart gören Arda, Emre Aşık ve Tuncay, yarı finalde forma giyemeyecek.