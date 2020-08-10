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Türkiye harekete geçti! 23 Ağustos'a kadar navtex ilan edildi

AA |  10 Ağustos 2020 Pazartesi - 8:37 | Son Güncelleme : 10 08 2020 - 9:10

Akdeniz'de Oruç Reis gemisi için 23 Ağustos'a kadar navtex ilan edildi.


Oruç Reis sismik araştırma gemisinin, hidrokarbon arama  çalışmalarına devam etmek üzere Kıbrıs açıklarına doğru yola çıkacağı bildirildi.  Oruç Reis'in sismik çalışma yürüteceği alan için 23 Ağustos'a kadar  devam edecek yeni Navtex (Denizcilere Duyuru) ilan edildi.  Buna göre Oruç Reis, Ataman ve Cengiz Han isimli gemilerle birlikte  Doğu Akdeniz'de Kıbrıs açıklarında daha önce ilan edilen bölgede sismik  çalışmalarını yürütecek.
 
Oruç Reis sismik araştırma gemisi, kıta sahanlığı ve doğal kaynak  aramaları başta olmak üzere her türlü jeolojik, jeofizik, hidrografik ve  oşinografik araştırmaları gerçekleştirebiliyor.
 
Tam donanımlı ve çok amaçlı dünyadaki ender araştırma gemilerinden  biri olan gemide, 2 ve 3 boyutlu sismik, gravite, manyetik olarak jeofizik  araştırması yapılabiliyor. Gemi, 8 bin metre derinliğe kadar 3 boyutlu, 15 bin  metre derinliğe kadar iki boyutlu sismik operasyonları gerçekleştirebiliyor.
 
 
Kıta sahanlığı nedir?
 
Ülke kıyılarına bitişik olan ve 200 metre derinliğe veya bu sınırın ötesindeki su derinliğinin doğal kaynaklarının işletilmesine elverişli olduğu noktaya kadar kara sularının dışında kalan deniz altı bölgelerinin deniz yatağı ve toprak altı kesiminin bütününe kıta sahanlığı deniyor.Kıyıları karşılıklı olan veya yan yana olan devletlere kıta sahanlığının sınırlandırılmasına ilişkin usul ise 1958 Cenevre Kıta Sahanlığı Sözleşmesi'nin 6. maddesinde düzenlenmiş durumda.Söz konusu madde uyarınca, kıta sahanlığının sınırı, kural olarak taraf devletlerin anlaşmasıyla tespit ediliyor.Ancak, bu konuda böyle bir anlaşma yoksa ve özel durumlar farklı bir sınırı gerektirmiyorsa kıta sahanlığı sınırlandırılması eşit uzaklık ilkesine göre gerçekleşiyor.Yunanistan, 1974'ten bu yana Türkiye ile arasında tek anlaşmazlığın 'kıta sahanlığının belirlenmesi' olduğunu ve bu anlaşmazlığın Lahey'deki Uluslararası Adalet Divanı'nda çözülmesi gerektiği görüşünü savunuyor.
Atina yönetimi, 'Yunan adalarının kendi kıta sahanlıklarına ve MEB alanlarına sahip olduğunu' resmen açıklasa da, bugüne dek varsaydığı kıta sahanlıklarının koordinatlarını BM'ye bildirmiyor. Sadece Türkiye'nin BM'ye bildirdiği ve Türkiye'ye ait olduğu varsayılan kıtasahanlıklarının koordinatlarına itiraz etmekle yetiniyor.
 
 

 

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Türkiye Akdeniz navtex
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