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Türkiye, Haiti Cumhurbaşkanına düzenlenen suikastı kınadı

07 Temmuz 2021 Çarşamba - 23:05 | Son Güncelleme : 07 07 2021 - 23:05

Dışişleri Bakanlığı, Haiti Cumhurbaşkanı Jovenel Moise'a düzenlenen suikastı en kuvvetli şekilde kınadı.


Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Haiti Devlet Başkanının menfur  saldırı sonucu hayatını kaybettiğinin büyük üzüntüyle öğrenildiği kaydedildi.
 
"Bu hain saldırıyı en kuvvetli şekilde kınıyor, faillerinin en kısa  sürede adalet önüne çıkarılmasını temenni ediyoruz." ifadesine yer verilen  açıklamada, vefatı dolayısıyla Moise'un ailesine, yakınlarına ve dost Haiti  halkına taziyede bulunuldu.
 
Haiti'nin 53 yaşındaki Devlet Başkanı Moise, evine bir grup silahlı  kişilerce düzenlenen saldırıda hayatını kaybetmişti. Saldırıda yaralanan eşi  Martine Moise'nin durumu ise ciddiyetini koruyor.
 

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Dışişleri Bakanlığı Haiti Jovenel Moise
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