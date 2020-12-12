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Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nda "iyileşen sayıları" güncellendi

AA |  12 Aralık 2020 Cumartesi - 22:02 | Son Güncelleme : 12 12 2020 - 22:02

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'ndaki "iyileşen hasta sayısı" ifadesi "iyileşen sayısı" olarak değiştirilerek veriler tedavisi tamamlanan Kovid-19 hastaları ile karantinası sona eren vakaları içerecek şekilde güncellendi.


Tablodaki "toplam hasta sayısı" ifadesi, 10 Aralık'ta "toplam vaka  sayısı" olarak değiştirilmiş, verilere Kovid-19 hastalarının yanı sıra testi  pozitif çıkmasına rağmen semptom göstermeyenler de eklenmişti.
 
 Bu kapsamda, bugün açıklanan tablodaki "iyileşen sayıları" da hem  Kovid-19 hastası olup tedavisi tamamlananları hem de karantinası sona eren  vakaları içerecek şekilde güncellendi.
 
Buna göre, dün tabloda 5 bin 516 olarak yer alan "iyileşen hasta  sayısı", bugün 20 bin 191 "iyileşen sayısı" olarak açıklandı. Toplam iyileşen  sayısı ise 1 milyon 581 bin 565 oldu.

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Koronavirüs iyileşen Kovid-19
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