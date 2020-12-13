Türkiye günlerce bu olayı konuştu! Ukraynalı mankenden şaşırtan karar

Ukraynalı manken Daria Kyryliuk ve arkadaşları, geçen yaz Çeşme Dalyan'daki bir mekanda, 'Gittiğim plajda dayak yedim' iddiasında bulundu. Plaj işletmecisi iddiayı şiddetle reddederken olay karşılıklı suçlamalarla kaosa dönüştü. Türkiye'nin günlerce konuştuğu bu gelişmenin ardından polis, jandarma ve savcılık olayı mercek altına aldı. Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada önceki gün flaş bir gelişme yaşandı.

Ukraynalı top model Daria Kyryliuk, saldırıya uğradığı iddiasıyla Çeşme'deki mekandaki görevlilerinden şikayetçi olmuştu. Top model, şaşırtıcı şekilde şikayetinden vazgeçince savcılık da dosyayı kapattı.

Dünyaca ünlü Ukraynalı top model Daria Kyryliuk ve arkadaşları, Çeşme'deki mekanın güvenlik görevlilerinin saldırısına uğradıklarını iddia etmişti.

Saldırıdan sonra ünlü model ve arkadaşları, Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne şikayette bulunmuş, polis olayla ilgili çalışma başlatmıştı.

Soruşturmada flaş bir gelişme yaşandı. Edinilen bilgiye göre, mekanın olaya karışan çalışanları ünlü modelden özür diledi.

Ünlü model, kendisini darp eden güvenlik personelleri Dadaş A., Ferit Y., müşteri karşılama personeli Özkan Z. ve yönetici Kadir K.'nin özrünü kabul etti.

Sabah'tan İbrahim Evrim Ayral'ın haberine göre; Kabulün ardından uzlaşan tarafların isteği sonrası Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı dosyayı kapattı.

DARP FOTOĞRAFIYLA OLAY OLMUŞTU

Geçen yaz iddiaya göre Kyryliuk ve üç kadın arkadaşı,mekanın görevlileri tarafından darp edilmişti.

Kyryliuk, maruz kaldığı şiddeti gösteren fotoğrafı ile birlikte sosyal medya hesabından paylaşım yaparak olayı duyurmuştu.