Türkiye gündeme getirdi! Filistin için uluslararası koruma gücü...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin'e Filistinliler için Uluslararası Koruma Gücü oluşturulmasına dair çalışma teklifi yaptı. İslam İşbirliği Teşkilatı da Türkiye'nin girişimi ile konuyu gündemine aldı. Peki Uluslararası Koruma Gücü nedir, neyi hedefliyor?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı telefon görüşmesinde Kudüs'teki İsrail saldırganlığını gündeme taşıdı. Erdoğan Putin'e o görüşmede Filistin liler için Uluslararası Koruma Gücü oluşturulması çağrısı da yaptı. Bu konuda çalışma fikrini iletti. Aynı şekilde İslam İşbirliği Teşkilatı da BM bünyesinde Uluslararası Koruma Gücü için çalışma yürütecek.

ULUSLARARASI KORUMA GÜCÜ NEDİR? NE AMAÇLA İLERİ SÜRÜLDÜ?

CNN TÜRK'ün edindiği bilgilere göre, Uluslararası Koruma Gücü formülü daha önce yaşanan olaylarda da sık sık dile getirildi. Hatta Türkiye 2018'de dönemin Amerikan Başkanı Trump'ın Büyükelçiliği Kudüs'e taşıma kararı sonrası İslam İşbirliği Teşkilatının hazırladığı metinde de yer aldı.Birleşmiş Milletler Barış Gücü formülüne benzer bir formül olarak adlandırılan Uluslararası Koruma Gücü, Filistinli sivilleri saldırılarda korumak ve can kayıplarının önlenmesini hedefliyor. Fikir ilk olarak, 2000'li yılların başında dönemin Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Kofi Annan tarafından ileri sürüldü, ancak parametleri netleşmediği gibi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi içerisinde de, İsrail Devleti nezdinde de itirazlarla karşılandı.

Şimdi ise oluşturulacak bir gücün çalışma kapsamı, içeriği, görev alanı gibi pek çok başlığın değerlendirilmesi gerektiği ifade ediliyor. Fikrin olgunlaştırılması için vakit gerektiğine vurgu yapılıyor.Bu kapsamda BM çatısı altındaki İslam İşbirliği Teşkilatı grubu çalışmalarını sürdürecek, Liderlerden lidere bir uluslararası koruma gücü oluşturulmasına yönelik temaslar da sürecek. Konunun ilk olarak bayramdan sonra toplanması beklenen İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi ya da İcra Komitesi toplantısında ele alınması bekleniyor.