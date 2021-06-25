Türkiye Grand Prix 2021 bilet fiyatları sorgulanıyor! Türkiye GP Formula 1’de! Türkiye GP ne zaman?

Türkiye GP Formula 1 Dünya Şampiyonası 2021 sezonu takvimine yeniden dahil edilince Türkiye Grand Prix'si için yapılan araştırmalar da arttı. Türkiye GP ne zaman? Türkiye Grand Prix 2021 bilet fiyatları merak ediliyor.

Türkiye Grand Prix için beklenen açıklama geldi. Dünyanın en popüler organizasyonlarından Formula 1, bu yıl yarışın bir ayağının Türkiye’de yapılacağını açıklamıştı. Ancak COVID-19 nedeniyle bu karar kısa sürede iptal oldu. Formula 1 İstanbul GP 1-3 Ekim tarihlerinde Türkiye'de. Yapılan resmi açıklamada Türkiye Grand Prix'in Formula 1 takvime dahil edildiği belirtildi. Türkiye Grand Prix yeniden Formula 1 takvimine eklendi. Türkiye GP ne zaman?

Konu hakkında değerlendirmelerde bulunan Formula 1'in başkanı ve üst yöneticisi (CEO) İtalyan Stefano Domenicali, "Türkiye, heyecanlı mücadelelere sahne olacak harika bir piste sahip." dedi.

Türkiye Grand Prix 2021 bilet fiyatları açıklandı mı?

Domenicali, Bilet satışları ile ilgili en kısa sürede biletleri satışa çıkarmanın planlandığı bildirildi

F1 Başkanı Stefano Domenicali: Türkiye'ye dönmekten mutluluk duyuyoruz

Formula 1 Başkanı ve CEO'su Stefano Domenicali, "Türkiye'ye Intercity İstanbul Park pistine geri dönmekten mutluluk duyuyoruz. Dünyanın en iyi pistlerinden birinde tekrar harika bir yarış görmeyi umuyoruz." dedi.

Öte yandan Domenicali, "Intercity İstanbul Park yönetimine ve Intercity yönetim kurulu başkanı Sayın Vural Ak'a bu etkinliğin gerçekleşmesi için kişisel çabalarından dolayı teşekkür etmek istiyoruz. Uyum sağlamaya devam edebileceğimizi ve sporumuza büyük ilgi olduğunu ve birçok yerden umut olduğunu gösterdik. Yılın başından bu yana diğer tüm organizatörlerle çok iyi sohbetler ettik ve bu dönemde onlarla yakın çalışmaya devam ediyoruz." açıklamasını yaptı.