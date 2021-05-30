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Türkiye Gine maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? EURO 2020 hazırlık maçı A Milli Futbol Takımı aday kadrosu!

Türkiye Gine maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? EURO 2020 hazırlık maçı A Milli Futbol Takımı aday kadrosu!