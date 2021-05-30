Türkiye Gine maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? EURO 2020 hazırlık maçı A Milli Futbol Takımı aday kadrosu!

A Milli Futbol Takımı, EURO 2020 hazırlıkları kapsamında Antalya kampındaki ikinci hazırlık maçına çıkıyor. A Milli Futbol Takımı, Gine ile karşı karşıya gelecek. Peki, Türkiye-Gine maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Türkiye Gine maçı saati ve kanalı...
TÜRKİYE GİNE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
A Milli Futbol Takımı, Antalya kampındaki ikinci hazırlık maçında yarın Gine ile karşılaşacak.
Antalya Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmada Azerbaycan Futbol Federasyonundan hakem Aliyar Aghayev düdük çalacak. Mücadele TRT Spor'dan naklen yayımlanacak.
Teknik direktör Şenol Güneş, 30 kişilik aday kadroyu 1 Haziran'da 26'ya düşürmeden önceki son maç olan Gine karşılaşmasında performansını görmek istediği oyuncularını son kez izleyecek. Ay-yıldızlı ekipte sakat oyuncu bulunmuyor.
Antalya kampı 1 Haziran'da sona erecek ay-yıldızlı ekip, 2 Haziran'dan itibaren hazırlıklarını Almanya'da sürdürecek.
ADAY KADRO
A Milli Takım'ın aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:
Kaleci: Mert Günok (Medipol Başakşehir), Uğurcan Çakır (Trabzonspor), Altay Bayındır (Fenerbahçe), Gökhan Akkan (Çaykur Rizespor)
Defans: Zeki Çelik (Lille), Mert Müldür, Kaan Ayhan (Sassuolo), Merih Demiral (Juventus), Ozan Kabak (Liverpool), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Umut Meraş (Le Havre), Rıdvan Yılmaz (Beşiktaş)
Orta saha: Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir), Okay Yokuşlu (West Bromwich Albion), Taylan Antalyalı (Galatasaray), Dorukhan Toköz (Beşiktaş), Ozan Tufan (Fenerbahçe), Orkun Kökçü (Feyenoord), Yusuf Yazıcı (Lille), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Hakan Çalhanoğlu (Milan)
Forvet: Cengiz Ünder (Leicester City), Efecan Karaca (Aytemiz Alanyaspor), Halil Akbunar (Göztepe), Abdülkadir Ömür (Trabzonspor), Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Burak Yılmaz (Lille), Enes Ünal (Getafe), Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf), Halil Dervişoğlu (Galatasaray).
GİNE ADAY KADROSU
Kaleci: Moussa Camara (AC Horoya), Aly Keita (Östersund), Mohammed Camara (AS Kaloum)
Defans: Issiaga Sylla (RC Lens), Pa Konate (Botev Plovdiv), Abdoulaye Sylla (FC Nantes), Mohamed Ali Camara (Young Boys), Saidou Sow (Saint Etienne), İbrahima Conte (FC Niort), Abdoulaye Cisse (Novi Pazar), Ousmane Kante (FC Paris), Florentin Pogba (Sochaux)
Orta saha: Kamso Mara (Slovan Liberec), İbrahima Sory Conte (PFK Beroe), Morlaye Sylla (AC Horoya), Mamadou Kane (Neftçi Bakü), İbrahima Camara (FC Moreirense), Aguibou Camara (LOSC Lille)
Forvet: Sory Kaba (FC Midtjylland), Jose Martinez Kante (Kairat Almaty), Yakhouba Barry (AC Horoya), Moustapha Kouyate (TP Mazembe), Aboubacar Camara (MC OUJDA)
ŞENOL GÜNEŞ 75. MAÇINDA
Deneyimli teknik adam, yarın oynanacak Gine karşılaşmasıyla A Milli Futbol Takımı'nın başında 75. kez görev yapacak. Milli takımın başında ikinci dönemini geçiren Şenol Güneş yönetiminde ay-yıldızlı ekip, 53'ü resmi, 21'i özel 74 maç oynadı. Milli takım, Güneş ile çıktığı 74 maçta 36 galibiyet, 21 beraberlik ve 17 yenilgi yaşadı.
Türkiye, Güneş yönetiminde 118 gol attı, kalesinde 74 gole engel olamadı.
ÖZEL MAÇLAR
A Milli Takım, Şenol Güneş yönetiminde 22. özel maçını Gine'ye karşı oynayacak.
Türkiye, Güneş yönetiminde sahaya çıktığı 21 özel maçta 6 galibiyet, 8 beraberlik ve 7 yenilgi aldı.
RESMİ MAÇLAR
A Milli Takım, Şenol Güneş yönetiminde 53 resmi maç oynadı.
Türkiye, Güneş idaresinde yaptığı 53 resmi maçın 30'unu kazandı, 10'unu yitirdi, 13'ünde ise eşitliği bozamadı.
Bu maçlarda 96 gol atan ay-yıldızlı ekip, kalesinde 48 gol gördü.