Sokağa çıkma yasağı başladı! Saat kaçta sona erecek?

Koronavirüs ile mücadelede 81 ilde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması 21.00 itibari ile başladı. Peki kimler bu kısıtlamadan muaf? Kısıtlama kaçta sona erecek? İşte detaylar...

Yeni bir karar alınıncaya kadar hafta içi de saat 21.00 - 05.00 saatleri arası sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Hafta içi sokağa çıkma yasağı uygulaması saat 21.00'de başladı 3 Aralık 05.00'te sona erecek.

65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ

65 Yaş üstü vatandaşlar daha önce alınan karalar saat 10.00 - 13.00 saatleri arasında sokağa çıkabiliyorlardı. Yeni koronavirüs genelgesi kapsamında 65 yaş üstü vatandaşların bu saatler içerisinde şehir içi toplu ulaşım araçlarını kullanmaları yasaklandı.

20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ

20 Yaş altı vatandaşlar daha önce alınan karalar saat 13.00 - 16.00 saatleri arasında sokağa çıkabiliyorlardı. Yeni koronavirüs genelgesi kapsamında 20 yaş altı vatandaşların bu saatler içerisinde şehir içi toplu ulaşım araçlarını kullanmaları yasaklandı.

CENAZE MERASİMİ VE DÜĞÜNLERE KISITLAMA

Cenaze namazlarının vefat edenlerin yakınları dahil en fazla 30 kişiyle kılınması, nikahlar ve nikah merasimi şeklindeki düğünlerin de gelin ve damadın yakınları dahil en fazla 30 kişi ile düzenlenmesi, kış mevsimi nedeniyle kapalı alanlarda daha fazla vakit geçirilen bu süreçte vatandaşlarımızın evlerde misafir kabulünün salgının bulaşma/yayılım hızını artırdığı göz önüne alındığında, evlerde gün, mevlit, taziye, yılbaşı kutlaması gibi toplulukların bir araya geleceği etkinliklere müsaade edilmemesi, bu süreçte evlere misafir kabul edilmemesi gerektiği belirtildi.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDAN AÇIK OLACAK YERLER?

"Sokağa çıkma kısıtlaması süresince üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması, sağlık , tarım ve orman faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamak amacıyla belirtilen yerler ve kişiler kısıtlamadan muaf tutulacaktır.

Kısıtlamanın olduğu cumartesi ve pazar günleri market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altında bulunanlar hariç) zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasaplara ve kuruyemişçilere gidip gelebilecektir.

Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabileceklerdir.

Cumartesi ve pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacaktır (Bu iş yerlerinde sadece ekmek ve unlu mamul satışı yapılabilir).

Lokanta ve restoran tarzı iş yerleri, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu cumartesi ve pazar günleri 10.00-20.00 saatleri arasında sadece paket servis şeklinde hizmet sunmak üzere açık olabilecektir.