Türkiye genelinde müze sayısı yüzde 5,8 arttı

Türkiye genelinde müze sayısı geçen yıl 2019'a göre yüzde 5,8 artarak 494'e çıktı. Bu müzelerin 205'i Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde, 289'i ise özel müze kategorisinde yer aldı.

Türkiye genelinde müze sayısı, 2020'de bir önceki yıla göre yüzde 5,8 artarak 494'e ulaşırken, Kültür ve Turizm Bakanlığı 'na bağlı müze ve ören yeri ziyaretçi sayısı Covid-19 salgını etkisiyle yüzde 73,6 düşerek 9 milyon 241 bin 912'ye geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 yılına ilişkin "Kültürel Miras İstatistikleri"ni açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde müze sayısı geçen yıl 2019'a göre yüzde 5,8 artarak 494'e çıktı. Bu müzelerin 205'i Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde, 289'i ise özel müze kategorisinde yer aldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı müzelerdeki eser sayısı, geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 0,5 artarak 3 milyon 278 bin 114 olarak kayıtlara geçti.