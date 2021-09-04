Türkiye gelin ve kayınpederin ilişkisini konuşuyor! Yeni iddialar şaşkına çevirdi...

"Ece Üner İle Susma" da şok iddialar! 'Eşim ve babam 20 yıldır beraber, 5 çocuğum için de DNA testi istiyorum' diyen Adnan, eşi Ayşegül ile yüzleşmeye devam ediyor. Son bölümde Türkiye’nin konuştuğu gelin ve kayınpeder ilişkisinde ortaya atılan iddialar herkesi şaşkına çevirdi. Ayşegül, kayınpederinin kendisini silah zoruyla taciz ettiğini ve bu olanlardan çevresindekilere bahsettiğini söyledi. Ayşegül’ün babası ise, kızının olayı kendisine anlattığını ama kızına inanmadığını söyledi. Ece Üner bu söylem karşısında sinirlerine hakim olamadı.

Kanal D’nin sunuculuğunu deneyimli isim Ece Üner'in yaptığı “Ece Üner İle Susma” da “eşim ve babam 20 yıldır beraber, 5 çocuğum için de DNA testi istiyorum” diyen Adnan, eşi Ayşegül ile yüzleşmeye devam ediyor.

Hafta içi her gün Kanal D ekranında yayınlanan Ece Üner ile Susma’nın son bölümünde Türkiye’nin konuştuğu gelin ve kayınpeder ilişkisinde ortaya atılan iddialar herkesi şoke etti.

Eşiyle yüzleşmeye programa gelen Ayşegül, kayınpederinin kendisini silah zoruyla taciz ettiğini ve bu olanlardan çevresindekilere bahsettiğini söyledi. Ardından kimsenin inanmadığını ve olayın üzerini örtmeye çalıştığını belirtmişti.

Tüm bu iddialardan sonra canlı yayına telefon ile katılan Ayşegül’ün babası Ahmet, kızının olayı kendisine anlattığını ama kızına inanmadığını söyledi. Baba Ahmet’in kızına inanmadığını söylemesi, başarılı sunucu Ece Üner’in sinirlenmesine neden oldu.

Adnan’ın eşi Ayşegül’e 20 yıl boyunca şiddet uygulaması akıllara ‘’Her şeyi biliyor muydu?’’ sorusunu getirdi. Susma’da eşi tarafından gördüğü şiddeti anlatan Ayşegül yaşadıklarıyla izleyicinin yüreklerini burktu.

Uzman psikiyatrist Prof. Dr. Tanju Sürmeli ve Av. Mustafa Tırtır’ın da danışman olarak yer aldığı “Ece Üner İle Susma”, hafta içi her gün saat 16.00’da canlı yayınla Kanal D’de...