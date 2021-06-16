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Türkiye Galler maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye Galler maçı nerede oynanacak? Türkiye Galler maçı kadrosu!

16 Haziran 2021 Çarşamba - 7:27 | Son Güncelleme : 16 06 2021 - 7:27

EURO 2020 maçları devam ediyor. EURO 2020'deki ilk maçında İtalya karşısında mağlubiyet ile başlayan Türkiye, 2. maçına Galler ile çıkıyor. Milli takım, Galler karşısında 3 puan olmayı hedefliyor. Şenol Güneş yönetimindeki Türkiye, Galler ile kozlarını paylaşacak. Milli takım Galler'i devirip gruptan çıkma hesapları yapıyor. Türkiye Galler maçını Portekizli hakem Artur Dias yönetecek. Peki, Milli maç ne zaman? Türkiye Galler maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye Galler maçı hangi kanalda? İşte Türkiye Galler maçı kadrosu!


Milli maç için nefesler tutuldu. Türkiye Milli Takımı, EURO 2020'deki ikinci  maçında Türkiye ile Galler karşı karşıya gelecek. EURO 2020'deki açılış maçında İtalya'ya mağlup olan Türkiye, 2. maçında Galler maçından galibiyetle çıkmayı hedefliyor. Bugün oynanacak Türkiye Galler maçını Portekizli hakem Artur Dias yönetecek. Türkiye Galler maçından puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Galler'in ise 1 puanı bulunuyor. Peki, Milli maç ne zaman? Türkiye Galler maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye Galler maçı hangi kanalda? İşte Türkiye Galler maçı kadrosu!  
 
 
TÜRKİYE GALLER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA? 
 
Türkiye Galler maçı bu akşam Bakü Olimpiyat Stadı'nda oynanacak. TSİ 19.00'da başlayacak Türkiye Galler maçı TRT 1'den naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak. . Kritik maçı Portekizli hakem Artur Dias'ın yönetecek. 
 
TÜRKİYE GALLER MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
 
Türkiye: Uğurcan, Zeki, Kaan Ayhan, Çağlar, Umut Meraş, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, İrfan Can, Hakan Çalhanoğlu, Cengiz Ünder, Burak Yılmaz
 
Galler: Ward, Roberts, Mepham, Rodon, Davies, Morrell (Ampadu), Allen, Ramsey, James, Bale, Moore
 
EURO 2020 A GRUBU PUAN DURUMU 
 
1- İtalya / 3 puan
 
2- İsviçre / 1 puan
 
3- Galler / 1 puan
 
24 YIL SONRA YENİDEN SAHADA
 
A Milli Futbol Takımı, Galler'le 24 yıl sonra tekrar mücadele verecek. Türkiye, Galler ile bugüne kadar 6 kez karşı karşıya geldi. Milliler, tamamı resmi olan bu maçlarda 2 galibiyet, 3 yenilgi ve 1 de beraberlik yaşadı. Ay-Yıldızlılar, Galler'le son olarak 20 Ağustos 1997 tarihinde karşılaştı. 1998 Dünya Kupası Elemeleri'nde Ali Sami Yen Stadı'nda oynanan ve tam 10 golün atıldığı maçı milliler 6-4 kazanmıştı. Dördü Dünya Kupası Elemeleri, 2'si Avrupa Şampiyonası Elemeleri olmak üzere geride kalan 6 maçta 7 gol atan ay-yıldızlı ekip, kalesinde ise 10 gol gördü.
 
TÜRKİYE 594. MAÇINA ÇIKIYOR
 
A Milli Futbol Takımı, Galler maçıyla tarihinde 594. kez sahaya çıkacak. Türk Milli Takımı, 98 yıllık tarihinde 317'si resmi, 276'sı özel 593 maç oynayıp, biri hükmen olmak üzere 226 galibiyet elde etti, 142 beraberlik ve 225 yenilgi yaşadı. Ay-Yıldızlı ekip, 253'ü deplasmanda, 259'u evinde, 81'i de tarafsız sahada çıktığı maçlarda, 3'ü hükmen galibiyetten toplam 789 gol attı, kalesinde 846 gol gördü.

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