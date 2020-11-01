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Türkiye, Fransa’daki Ortodoks Kilisesi'ne yapılan saldırıyı kınadı

AA |  01 Kasım 2020 Pazar - 0:01 | Son Güncelleme : 01 11 2020 - 0:01

Dışişleri Bakanlığı, Fransa’nın Lyon kentindeki Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu'na yönelik silahlı saldırıyı şiddetle kınadı.


Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, saldırıda ağır yaralanan din  adamının bir an önce sağlığına kavuşmasının ve bu tür saldırıların son bulmasının  temenni edildiği bildirildi.
 
"Fransa’nın Lyon şehrinde bu kez bir Ortodoks din adamına yapılan  silahlı saldırıyı şiddetle kınıyoruz." ifadesine yer verilen açıklamada, şunlar  kaydedildi:
 
"Terörün her türlüsüyle yıllardır mücadele eden bir ülke olarak,  Fransız halkına ve Fransa’da yaşayan Ortodoks cemaatine geçmiş olsun  dileklerimizi iletirken teröre karşı dayanışma içinde olduğumuzu bir kez daha  belirtiyoruz."
 
Ülkenin güneyindeki Lyon kentinin 7. bölgesinde Yunan Ortodoks  Kilisesi yakınlarında saldırı düzenlendiği, saldırganın av tüfeğiyle papazı  vurarak kaçtığı bildirilmişti.

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Dışişleri Bakanlığı Fransa Lyon
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