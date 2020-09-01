Türkiye Formula1 bilet fiyatları belli oldu

Intercity İstanbul Park’ın 9 yıl aradan sonra tekrar Türkiye’ye getirdiği Formula 1 DHL Turkish Grand Prix 2020’nin tüm Türkiye’de heyecan yaratması bekleniyor. Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak, “. Bu büyük organizasyonda 100 bin kişiyi pistimizde ağırlayacağız. İnsanlarımız bu heyecana dilediğince ortak olabilsin diye, Formula 1 yönetimi ile yaptığımız yoğun görüşmeler sonucunda bilet fiyatlarını, Intercity’nin kuruluşunun 30’uncu yılı onuruna pistin belirli noktaları için günlük 30 TL’ye gelecek şekilde belirledik. Biletler 3 günlük kombine olarak kısa bir süreliğine bu fiyata göre satın alınabilecek. Sadece 90 TL ödeyerek 3 gün boyunca hem Formula 1 heyecanını, hem de katılımcılar için hazırladığımız diğer sürprizleri deneyimleyecekler. Dünyanın en ucuz Formula 1 biletlerini biz satacağız" dedi.

Eylül’ün ikinci haftası çıkacak

Eylül ortasında biletleri satışa çıkarmayı hedeflediklerini anlatan Ak pistin 200 bin kişi kapasiteli olduğunu ancak pandemi koşulları nedeniyle yüzde 50 kapasite ile 100 bin kişiyi ağırlayabileceklerini vurguladı. Ak, “Formula 1TM V Weekend Motoring’i de yarış hafta sonuna ekledik. Bu kapsamda F1 yarışının yanında, Türk sporcularımızın yarıştığı Intercity Cup yarışları, F1 Fan Zone etkinlikleri, V Weekend Motoring Festivali kapsamında otomobil şov ve gösterileri, farklı araç markalarının ve motosikletlerin tanıtım stantları, test sürüşleri, çocuk etkinlikleri ve konserler yer alıyor olacak” diye konuştu.

Dünyadan 500 milyon kişi yarışları izliyor

Formula 1 yarışlarına 5 ayrı kıtadan ülkeler ev sahipliği yapıyor. Yıllık yaklaşık 2 milyar global TV izleyicisi bulunan organizasyon 500 milyon tekil izleyiciye sahip. Formula 1 ekosistemindeki markalar; Fortune 500 sıralamasında 40 marka, Forbes Top 100 sıralamasında 11 marka yer alıyor. 200 ülkede ve 250+ kanalda yayınlanan F1'de toplam 10 takım yarışlarda mücadele ediyor. Intercity İstanbul Park takvimin 14’üncü yarışı olacak.

Rakamlarla Intercity İstanbul Park

Intercity İstanbul Park, Tuzla ilçesinde 2.215.000 metrekare alana kurulu. Pistin mimarı Hermann Tilke, pisti 5.338 km uzunluğunda, 14 – 21.5 metre genişliğinde ve saat yönünün tersine koşulacak şekilde tasarladı.

Pistteki viraj sayısı sağ 6, sol 8 olmak üzere toplam 14 adet. İnişli – çıkışlı bir yapıya sahip olan pistteki en yüksek boyuna eğim %8.145. Intercity İstanbul Park, saat yönünün tersi istikamette işleyen yapısı, 40 metreyi bulan yükseklik farkı ve zorlu pist şekli ile dünyada yarışmacıların en sevdiği ilk 3 pistten biri olarak gösterilmekte.4 virajın birleşiminden oluşan 8. viraj, şimdiden dünyanın efsane pist virajları arasında kendine yer buluyor.