Türkiye Finlandiya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası'nda!

Türkiye, Avrupa Şampiyonası'nda Finlandiya ile karşılaşacak. Nefesler tutuldu. Filenin Sultanları CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda yenilmezlik serisini sürdürüyor. İlk iki maçın ardından İsveç'e karşı 3-0 skor ile yine oyunu alan A Milli Kadın Voleybol Takımı , Finlandiya karşısında maça çıkıyor. Peki, Türkiye Finlandiya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Filenin Sultanları milli maç takvimi!
TÜRKİYE FİNLANDİYA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda İsveç karşısında aldıkları galibiyetle 3'te 3 yapmayı başardı. Sıradaki mücadele ise Finlandiya ile olacak. Türkiye - Finlandiya maçı, 23 Ağustos Pazartesi günü saat 20:30'de olacak. Karşılaşma, TRT Spor ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayımlanacak.
FİLENİN SULTANLARI MİLLİ MAÇ TAKVİMİ
23 Ağustos: 20.30 Türkiye-Finlandiya
24 Ağustos: 17.30 Hollanda-Türkiye