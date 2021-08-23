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Türkiye Finlandiya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası'nda!

Türkiye Finlandiya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası'nda!