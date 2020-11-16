Türkiye Finans’tan Öğretmenler Günü kredisi! Öğretmenlere özel İhtiyaç ve Taşıt kredisi faiz oranları ve şartları nelerdir, kimler nasıl yararlanır?

Türkiye Finans olarak ‘’hayatımıza büyük katkı sağlayan öğretmenlerimizi desteklemeyi bir borç biliriz’’ sloganıyla Öğretmenler Gününe özel olarak öğretmenlere ihtiyaç ve taşıt kredisi imkanı sunuyor. Öğretmenlere Özel Destek paketinden kimler yararlanabilir? Türkiye Finans Öğretmenler Günü kredisi!

Türkiye Finans Bank Öğretmenlere Özel Destek Paketi sunuyor. İhtiyaçlarınızı karşılayacak ve hayatınızı kolaylaştıracak çözümler sunan destek paketi araştırması başladı. Öğretmenlere Özel Destek Paketi kapsamında aylık %1,37?’den başlayan oranlarla İhtiyaç ve Taşıt Finansmanı kullanabilecek. Öğretmenler ayrıca, Happy Kart kullanarak yapacağı e-ticaret alışverişlerinizden 100 TL bonus kazanabilir, indirimli Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ile COVID-19 tedavisi de dahil olmak üzere kendini güvenceye alabilir. Öğretmenlere özel İhtiyaç ve Taşıt kredisi şartları nelerdir, kimler nasıl yararlanır?

ÖĞRETMENLERE ÖZEL DESTEK PAKETİNDEN KİMLER YARARLANABİLİR?

Öğretmenlere Özel Destek Paketi kapsamındaki ürün ve hizmetlerimizden halihazırda müşterimiz olan ve yeni müşterimiz olacak olan tüm kamu ve özel sektör öğretmenleri ile üniversitelerin akademik kadrolarında görev yapan öğretmenler yararlanabilir.

ÖĞRETMENLERE ÖZEL DESTEK PAKETİ KAPSAMINDA SUNULAN HİZMETLER

Avantajlı İhtiyaç Finansmanı ve Taşıt Finansmanı Desteği

Destek Paketi kapsamında aylık %1,?37’den başlayan oranlarla İhtiyaç ve Taşıt Finansmanı kullanabilirsiniz.

Başvuruları Nasıl Yapılır?

İhtiyaç ve Taşıt Finansmanı başvurularınızı öğretmen/akademisyen olduğunuzu gösteren kimlik kartınızla birlikte size en yakın Türkiye Finans şubesinden yapabilirsiniz.

Kampanya Koşulları

Kampanya 30 Kasım 2020 tarihine kadar geçerlidir.

Kampanyadan yararlanmak isteyen öğretmenlerimizin bankamızda kayıtlı meslek bilgisinin öğretmen/akademisyen olması gerekmektedir. Meslek grubunu bankamıza bildirmeyen müşterilerimiz kendilerine en yakın Türkiye Finans şubesini ziyaret ederek meslek bilgisini güncelleyebilirler.

Mevcut/?Yeni müşterilerimiz kampanyadan yararlanmak için öğretmen/akademisyen olduklarını gösteren kimlik kartları ile banka şubelerimizden işlem yapabilirler.

Mevcut ve yeni müşterilerimiz bu kampanyadan belirlenen oranlar üzerinden finansman kullanabileceklerdir.

Kampanyadan yararlanmak isteyen mevcut/yeni müşterilerimiz finansman kullanımlarını sadece şubelerden yapabileceklerdir.

Meslek grubu öğretmen/akademisyen olarak bildirmeyen müşterilerimiz kampanyadan yararlanamayacaktır.

Banka finansman başvurularını serbestçe değerlendirme ve kampanya koşullarında değişiklik yapma hakkına sahiptir.

KATILMA HESAPLARINA AVANTAJLI KÂR PAYLAŞIM ORANI DESTEĞİ

Birikimlerinizi en avantajlı koşullarda değerlendirmek için tasarruf hesaplarınızda yüksek kâr payı desteğinden yararlanabilirsiniz. Kampanya kapsamında TL cinsinden katılma hesaplarınız için 98/2, döviz cinsinden katılma hesaplarınız için 75/25 kâr paylaşım oranları uygulanacaktır.

İNTERNET ÜZERİNDEN ALIŞVERİŞLERİNİZE 100 TL BONUS PUAN DESTEĞİ

Öğretmenlere Özel Destek Paketi kapsamında internet üzerinden tek seferde yapacağınız 400 TL ve üzeri harcamalarınıza 100 TL bonus puan kazanabilir, puanlarınızla alışveriş yapabilirsiniz.

Kampanya Başvurusu Nasıl Yapılır?

Kampanyaya katılmak için harcama yapmadan önce “ETICARET” yazıp bir boşluk bırakarak kartınızın son 6 hanesini 2442'ye SMS'le göndermeniz yeterlidir. Kampanya katılım başvurunuzu İnternet Şubesi ya da Mobil Şube üzerinden de yapabilirsiniz.

Kampanya Koşulları

Kampanyadan yararlanmak isteyen öğretmenlerimizin bankamızda kayıtlı meslek bilgisinin öğretmen/akademisyen olması gerekmektedir. Lütfen meslek grubunuzu bankamıza bildirmediyseniz size en yakın Türkiye Finans şubesini ziyaret ederek meslek bilginizi güncelleyiniz.

Kampanya müşteri bazındadır. Bir müşteri kampanyadan bir kez yararlanabilir ve tüm kampanya şartlarını yerine getirmesi halinde maksimum 100 TL bonus kazanabilir.

Kampanyaya sadece e-ticaret harcamaları dahildir. Fiziki POS, mail order ve telefon üzerinden sipariş işlemleri kampanya kapsamında değildir.

Kampanyaya peşin veya taksitli yapılan harcamalar dahildir.

Kampanyadan kazanılacak olan bonuslar 07 Aralık 2020 tarihinde kartlara yüklenecek ve 25 Aralık 2020 tarihine kadar kullanılabilecektir. Bu tarihe kadar kullanılmayan bonuslar 28 Aralık 2020 tarihinde geri alınacaktır.

Kampanyaya düzenli ödeme talimatı, otomatik ödemeler, bonus kullanımları, fatura ödemeleri ve limit aşımı işlemler dahil değildir.

Tüm kartlar için katılım talebinin sistemimize ulaşmasından sonraki işlemler dikkate alınır.

Sanal kartlar kampanyaya dahildir, ek kartlar kampanyaya dahil değildir.

Kampanya dahilinde iade ve iptal işlemleri dikkate alınacaktır.

Bu kampanya ilgili üye işyerinde devam etmekte olan bir başka Türkiye Finans Katılım Bankası AŞ kampanyası ile birleştirilemez.

Kampanyaya katılacak ve bonus kazanan müşterilerimizin kartının açık durumda olması ve kampanya tarihi itibari ile kredi kartlarını kullanmasını engelleyen herhangi bir durumun olmaması gerekmektedir.

Ticari ve Business Kartlar kampanyaya dahil değildir.

Hakkında haciz işlemi başlatılmış, bir dönemden fazla borç gecikmesi olan kredi kartı hesapları, bu ve benzeri durumlardan doğan idari ve kanuni takipteki hesaplar, kart sahibinin vefat bildirimi yapılmış hesaplar ve aynı tarihte tüm kartlarında iptal kart blokesi bulunan kişiler kampanyaya katılamaz.

Harcamanın gerçekleştirildiği iş yerinin sistemde kayıtlı sektör bilgisinin hatalı ya da kampanya dahilinde olmaması durumunda sorumluluk Türkiye Finans Katılım Bankası AŞ’ye ait değildir.

Türkiye Finans Katılım Bankası AŞ tüm kampanyalarda değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Web sayfaları, e-posta ya da SMS’lerdeki yazım hataları bağlayıcı değildir.

Harcama yapılan işyerlerinin bildirdiği kampanya bilgilerinde meydana gelebilecek hatalardan Türkiye Finans Katılım Bankası AŞ sorumlu tutulamaz.

HAPPY KART’TAN 40 TL “HOŞ GELDİNİZ BONUSU”

Henüz Happy Kart sahibi değilseniz 30 Kasım 2020 tarihine kadar başvuru yapmanız ve 25 Aralık 2020 tarihine kadar kartınızla 150 TL değerinde harcama yapmanız halinde 40 TL hediye bonus kazanabilirsiniz.

Happy Kart Başvurusu Nasıl Yapılır?

Happy Kart başvurusu için linki tıklayabilirsiniz.

Türkiye Finans İnternet Sitesi

www.happycard.com.tr

Kampanya Koşulları

Kampanyadan yararlanmak isteyen öğretmenlerimizin bankamızda kayıtlı meslek bilgisinin öğretmen/akademisyen olması gerekmektedir. Meslek grubunu bankamıza bildirmeyen müşterilerimiz kendilerine en yakın Türkiye Finans şubesini ziyaret ederek meslek bilgisini güncelleyebilirler.

40 TL bonus kazanabilmek için 1 - 30 Kasım 2020 tarihleri arasında Happy Kart başvurusu yapmış olmanız ve başvurunuzun onaylanması gerekmektedir.

Happy Bonus kredi kartı başvurusu onaylanan ve 25 Aralık 2020 tarihine kadar kredi kartı ile ilk 150 TL ve üzeri harcama yapan müşterilerimiz 40 TL bonus kazanacaklardır.

Kampanyadan kazanılan bonuslar 27 Aralık 2020 tarihinde kredi kartlarına yansıtılacak ve 15 Ocak 2020 tarihine kadar kullanılabilecektir. Kullanılmayan bonuslar 16 Ocak 2020 tarihinde geri alınacaktır.

Her müşteri en fazla 40 TL değerinde bonus kazanabilecektir.

Kampanyaya Happy Zero kart başvuruları dahildir.

Kampanyaya peşin ve taksitli harcamalar dahildir.

Nakit Avans ve bonus harcamaları kampanyaya dahil değildir.

Kampanya müşteri bazındadır ve her müşteri kampanyadan sadece bir kez yaralanabilir.

Kampanya daha önce Türkiye Finans Happy Bonus kredi kartı tahsis edilmemiş yeni müşteriler için geçerlidir. Mevcutta Happy Bonus kredi kartı olup, tekrar başvurusu onaylanan müşteriler kampanyadan faydalanamayacaklardır.

Son 3 ay içerisinde Happy Bonus kredi kartı bulunmayan müşteriler kampanyadan faydalanabilecektir.

Kampanya dahilinde iade ve iptal işlemleri dikkate alınacaktır.

Kampanyaya katılacak ve bonus kazanan müşterilerimizin kartının açık durumda olması ve kampanya tarihi itibari ile kredi kartlarını kullanmasını engelleyen herhangi bir durumun olmaması gerekmektedir.

Kredi kartından verilen düzenli ödeme talimatları, otomatik ödeme talimatları da kampanyaya dahildir.

Hakkında haciz işlemi başlatılmış, bir dönemden fazla borç gecikmesi olan kredi kartı hesapları, bu ve benzeri durumlardan doğan idari ve kanuni takipteki hesaplar, kart sahibinin vefat bildirimi yapılmış hesaplar ve aynı tarihte tüm kartlarında iptal kart blokesi bulunan kişiler kampanyaya katılamaz.

Türkiye Finans Katılım Bankası AŞ tüm kampanyalarda değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Web sayfaları, e-posta ya da SMS’lerdeki yazım hataları bağlayıcı değildir.

Harcama yapılan işyerlerinin bildirdiği kampanya bilgilerinde meydana gelebilecek hatalardan Türkiye Finans Katılım Bankası AŞ sorumlu tutulamaz.

TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASI DESTEĞİ

Kampanya kapsamında Doğa Sigorta Tamamlayıcı Sağlık Sigortasından yatarak tedavili planlarda %20, ayakta tedavili planlarda standart prim üzerinden %15 indirim fırsatından yararlanabilirsiniz.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Poliçesini Nasıl Alabilirim?

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası başvurunuzu öğretmen/akademisyen olduğunuzu gösteren kimlik kartınızla birlikte size en yakın Türkiye Finans şubesinden yapabilirsiniz.

Kampanya Koşulları?

Kampanyadan yararlanmak isteyen öğretmenlerimizin bankamızda kayıtlı meslek bilgisinin öğretmen/akademisyen olması gerekmektedir. Meslek grubunu bankamıza bildirmeyen müşterilerimiz kendilerine en yakın Türkiye Finans şubesini ziyaret ederek meslek bilgisini güncelleyebilirler.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortanızı, şehrinize ve yaşınıza* göre baz teminat olan yatarak tedavili plana göre yıllık ortalama 220 TL’den başlayan primler ile yaptırabilirsiniz.

Anlaşmalı özel hastanelerde, SGK farkı ödemeden kullanabileceğiniz Doğa Sigorta Tamamlayıcı Sağlık Sigortanız ile ilgili poliçe şartları ve kullanımı için şubelerimizden destek alabilirsiniz.

SGK yasası gereği sigortalılardan özel hastanelerde alınması zorunlu olan doktor muayene fark ücreti yine yasa gereği bu ürüne konu edilememektedir. Güncel tutar 15 TL olup SGK tarafından değiştirilebilir. Bunun dışında bir katılım söz konusu değildir.

İndirimli Tamamlayıcı Sağlık Sigortası hizmetinden 0 - 59 yaş arası gerçek kişiler yararlanabilir. 0-17 yaş arası çocuklar tek başına sigortalanamaz.

?Tamamlayıcı Sağlık Sigortaları Genel Şartları hakkında detaylı bilgiye ulaşmak için tıklayabilirsiniz.

*25 - 30 yaş aralığı için yatarak tedavili plan için örnek prim hesabı yapılmıştır.