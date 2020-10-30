Türkiye fay hattı haritası: Kuzey Anadolu Fay Hattı, Batı Anadolu Fay Hattı, Doğu Anadolu Fay Hattı hangi illerden geçiyor, sorgulama? MTA ve AFAD Marmara ve Ege fay hattı haritası

İzmir'in Seferihisar ilçesinin açıklarında Ege Denizi'nde 6,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Başkanlığı (AFAD), depremin moment büyüklüğünün (Mw) 6,6, derinliğinin de 17 kilometre olduğunu duyurdu. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi de Richter ölçeğine göre depremin büyüklüğünü 6,8 olarak açıkladı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İzmir'in Bornova ve Bayraklı ilçelerinde altı binanın yıkıldığı yönünde ihbar geldiğini açıkladı. Soylu, "Uşak, Denizli, Manisa, Balıkesir, Aydın ve Muğla'da ufak çatlaklar dışında ve can kaybı ile ilgili herhangi bir ihbar gelmemiştir" dedi. Söz konusu haberlerin ardından Türkiye fay hattı sorgulaması arttı. Kuzey Anadolu Fay Hattı, Batı Anadolu Fay Hattı, Doğu Anadolu Fay Hattı nerelerden geçiyor?

İzmir'de 6.6 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Depremin merkez üssünün İzmir Seferihisar olduğu ifade edilirken sarsıntı İstanbul, Manisa, Bodrum, Urla gibi birçok ilde de hissedildi. Son dakika bilgisine göre İzmir'deki depremin merkez üssünün Seferihisar olduğu ifade edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçmiş olsun mesajı paylaşırken Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da Bayraklı ve Bornova'da 5 binanın yıkıldığını, enkaz altında vatandaşların olduğunu ifade etti.

TÜRKİYE FAY HATLARI HARİTASI 2020

Türkiye fay haritası, Maden Tetkik ve Arama Müdürlüğü (MTA) ve AFAD tarafından hazırlanmıştır.

FAY HATTI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

MTA ve AFAD tarafından listelenen fay hatları, birkaç adımda kolayca görüntülenebiliyor. Fay haritası ile hangi şehir ya da ilçeden fay hatları geçtiğini listeyen iki kurum, bu bilgileri belirli periyodlarda güncelliyor. Türkiye fay haritası görüntüleme ekranı, internet üzerinden kolayca görüntülenebilmektedir.

MTA'nın resmi sayfasında yer alan ekranla harita üzerinde bulunduğunuz konuma ulaşabilirsiniz. Ekranın sol köşesinde bulunan 'Faylar' sekmesine tıklayarak evinizin altından fay hattının geçip geçmediği konusunda fikir sahibi olabilirsiniz.

TÜRKİYE FAY HARİTASI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

KUZEY ANADOLU FAY HATTI NEREDEN GEÇİYOR, KAPSAĞI İLLER HANGİLERİ?

Dünyanın en aktif ve en önemli kırık hatları arasında sayılan Kuzey Anadolu fayı (KAF), doğuda Karlıova ile batıda Mudurnu Vadisi arasında doğu-batı doğrultusunda bir yay gibi uzanıyor. Hattın uzunluğu yaklaşık 1200 kilometre; genişliği ise 100 metre ile 10 kilometre arasında değişiyor.

1992 yılındaki Erzincan, 1983 yılındaki Erzurum 1966 yılındaki Varto, 1999 yılında yaşanan İzmit, Düzce ve Adapazarı depremleri bu fay kuşağında meydana geldi.

BATI ANADOLU FAY HATTI

Batı Anadolu Fay Hattı (BAF), Anadolu'nun batısında doğu-batı uzanışlı, kuzeyden-güneye doğru sıralanan pek çok faydan oluşan deprem alanıdır.

Türkiye'deki depremlerin iki ana nedeni vardır. Birincisi, Atlas Okyanusu'nun ortalarındaki okyanus ortası sırtının genişlemesidir. Bu genişleme Afrika levhasını kuzeydoğu yönünde hareket ettirmektedir. Afrika, Akdeniz altında Anadolu Levhası ile çarpışmakta ve altına dalmaktadır. Anadolu depremselliğinin ikinci ana nedeni Kızıldeniz ortasındaki okyanus tabanı yayılmasıdır. Bu hareket Arap Levhasını kuzey yönünde hareket ettirmekte, Doğu Anadolu Fayında yoğun depremselliğe neden olmaktadır. Afrika Levhasının kuzey kenarındaki okyanusal kabuk bu sıkışmada Anadolu ve Ege'nin altına dalarak batmaktadır. Bu dalma sırasında Batı Anadolu'ya çekme kuvveti uygular. Arap Levhasının baskısıyla Kuzey Anadolu Fayı boyunca batıya doğru itilen Anadolu Levhası batıda sıkışmaya sebep olur. Batı Anadolu'da GGB-KKD yönünde yılda 15 mm/yıl genişleme oluşur. Bu olay depremlere ve grabenlerin oluşumuna neden olur.

Batı Anadolu Fay Hattında şu faylar bulunur

1.Fethiye-Burdur Fayı

2.Gökova Grabeni

3.Knidos (Cumalı, Yakköy) Fayı

4.Büyük Menderes Grabeni

5.Yavansu Fayı

6.Küçük Menderes Fayı

7.Gediz Grabeni

8.Simav Grabeni

9.Eskişehir Fayı

DOĞU ANADOLU FAY HATTI

Doğu Anadolu Fay Hattı Türkiye'nin doğusunda büyük bir kırıktır. Fay, Anadolu Levhası ve Arap Levhası arasındaki sınır boyunca uzanmaktadır.

Doğu Anadolu Fay Hattı, Ölü Deniz Çatlağı'nın kuzey sonunda Maraş Üçlü Bitişme'sinden başlayarak kuzeydoğu istikametinde işler ve Karlıova Üçlü Bitişme'sinde sona erer ki burada Kuzey Anadolu Fay Hattı ile buluşur.