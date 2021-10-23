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Türkiye Eurovision 2022'ye katılacak mı? Eurovision 2022 ne zaman?

23 Ekim 2021 Cumartesi - 15:41 | Son Güncelleme : 23 10 2021 - 15:41

Eurovision 2022 Türkiye katılacak mı, Eurovision müzik yarışması ne zaman? İtalya’da gerçekleşecek olan Eurovision yarışmasının katılımcıları açıklandı. İşte detaylar…


İtalya’da gerçekleşecek olan Eurovision yarışmasının ayrıntıları açıklandı. En son Maneskin’in kazandığı yarışma için Türkiye görüşmelerini sürdürüyordu. Peki, Türkiye Eurovision 2022'ye katılacak mı? Eurovision 2022 ne zaman?

Türkiye Eurovision 2022'ye katılacak mı?

Türkiye 2022'de de yarışmaya katılım sağlamayacak.

Eurovision 2022 ne zaman?

10 Mayıs ve 12 Mayıs tarihlerinde iki kez yarı final mücadelesinin sergileneceği Eurovision’un finali 14 Mayıs’ta gerçekleşecek. Yarışma, Torino’daki PalaOlimpico adlı stadyumda yapılacak.

 

 

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