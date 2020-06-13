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Türkiye Ermenileri Patriği Maşalyan: Ayasofya ibadete açılsın...

AA |  13 Haziran 2020 Cumartesi - 23:28 | Son Güncelleme : 13 06 2020 - 23:28

Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan, Ayasofya'nın on bin işçinin emeğiyle bir servet harcanarak kurulduğunu belirterek, "1500 yıllık sayısız onarım, Fatih Sultan Vakfının emekleri, hepsi bu mabet ibadet yeri olarak korunsun diyeydi. Müze olsun diye değil. Ayasofya ibadete açılsın." ifadelerini kullandı.


 Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan,  Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Ayasofya'nın ibadete  açılması tartışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ayasofya'nın on bin işçinin emeğiyle bir servet harcanarak kurulduğunu  aktaran Maşalyan, şunları kaydetti: "1500 yıllık sayısız onarım, Fatih Sultan Vakfının emekleri, hepsi bu  mabet ibadet yeri olarak korunsun diyeydi. Müze olsun diye değil. Meraklı  turistlerin fotoğraf çekmek için oraya buraya koşuşturması yerine diz çökmüş  imanlıların saygı ve huşuyla secde kılmasının, mabedin fıtratına daha uygun  olduğunu düşünüyorum.
 
 Ayasofya ibadete açılsın. Mabet yeterince büyük. Hristiyanlara da bir  alan tahsis edilsin. Dünya dinsel barışımızı, olgunluğumuzu alkışlasın. Ayasofya  çağın ve insanlığın barış sembolüne dönüşsün. Çok mu ütopik? Zaten hepimiz aynı  gök kubbenin altında yapmıyor muyuz ibadetlerimizi? Ayasofya'nın kubbesini de  paylaşabiliriz. İtikatlarımız ayrı olsa da aynı tek Allah'a inanmıyor muyuz? 1000  yıl Hristiyan, 500 yıl Müslüman dualarını duvarlarına emmiş ve onları gizemli  varlığında sentezlemiş mabedin buna bir itirazının olacağını zannetmiyorum.
 
Mabede girin, sessizliği soluyun ve öğrenin ondan. Aya Sofya, 'Kutsal  Bilgelik' mabedi, seyrettiği 1500 yüzyıllık insanlık tarihinde barıştan daha  değerli bir şeyin olmadığı öğüdünü verecek size. Yeni bir haç ve hilal ihtilafı  lüksümüz yok. Dünyanın kurtuluşu haç ve hilal ittifakıdır. Böyle bir barışı  dünyaya armağan etme onuru Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne yaraşır."
 

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Sahak Maşalyan Ayasofya müze
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