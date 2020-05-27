27 Mayıs 2020 Çarşamba
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 105.264 2.17 EURO 7,4620 0.97
USD 6,7780 0.78 ALTIN 370,610 0.54
CANLI BORSA
TÜMÜ

Türkiye, Ermeni teröristin tahliyesinin reddini memnuniyetle karşıladı

AA |  27 Mayıs 2020 Çarşamba - 14:36 | Son Güncelleme : 27 05 2020 - 14:43

Dışişleri Bakanlığı, Türk diplomat Kemal Arıkan'ı 1982'de şehit eden Ermeni teröristin tahliye talebinin ABD makamlarınca reddedilmesini memnuniyetle karşıladı.


Bakanlık, Türkiye'nin Los Angeles Başkonsolosu Kemal Arıkan’ın şehit  olduğu terör saldırısından hükümlü terörist Hampig Sasunyan’ın şartlı tahliye  talebinin reddedilmesi hakkında açıklama yaptı.
 
Açıklamada, Arıkan’ın 28 Ocak 1982'de şehit olduğu terör saldırısını  Hampig Sasunyan ve Krikor Saliba'nın Ermeni terör örgütü adına düzenlediği,  yakalanan Sasunyan'ın yargılandığı ve afsız ömür boyu hapis cezasına  çaptırıldığı, firar eden diğer terörist Saliba’nın 1982'de Lübnan iç savaşında  öldüğünün iddia edildiği hatırlatıldı.
 
Terörist Sasunyan'ın ABD yasalarını zorlamak niyetiyle şartlı  salıverilme hakkından yararlanmak üzere 2019'da bir kez daha başvuru yaptığı  belirtilen açıklamada, "27 Aralık 2019 tarihinde görülen şartlı tahliye  duruşmasında, Sasunyan’ın şartlı tahliyeye uygunluğuna karar verilmiştir. Bu  kararın uygulanmaması yönündeki beklentimiz, gerekçeleriyle birlikte ilgili ABD  makamlarının dikkatine getirilmiştir. California Valiliği, 26 Mayıs 2020 tarihli  nihai kararında şartlı tahliye talebinin uygunluğu kararını reddetmiştir."  ifadesi yer aldı.
 
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Terörist Sasunyan’ın alçakça işlediği ve mahkumiyeti süresince hiçbir  pişmanlık emaresi sergilemediği bu cinayet, hastalıklı ve çarpık bir ideolojinin  korkunç boyutlarını ortaya koyan bir suç olarak asla unutulmayacaktır. Dünyadaki  nefret söyleminin ve aşırıcılığın vardığı son nokta olan terörün cezasız  kalmayacağını bir kez daha gösteren bu karar memnuniyetle karşılanmıştır. Bu  vesileyle şehit diplomatımız Kemal Arıkan’ı ve terör kurbanı tüm şehitlerimizi  bir kez daha saygı ve rahmetle anıyoruz."
 

ETİKETLER

Dışişleri Bakanlığı Ermeni terörist Türk diplomat Kemal Arıkan ABD Hampig Sasunyan
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.