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Türkiye Emlak Katılım Bankası işçi alıyor! İşte başvuru şartları!

05 Temmuz 2021 Pazartesi - 9:47 | Son Güncelleme : 05 07 2021 - 9:48

Türkiye Emlak Katılım Bankası işçi alımı ilanı İŞKUR'da yayımlandı. Emlak Katılım Bankası en az ön lisans mezunu ve engelli kapsamında değerlendirilen daimi nitelikte işçi alacak. Peki, Türkiye Emlak Katılım Bankası işçi alımı başvurusu nasıl yapılır? İşçi alımı başvuru şartları ne? İşte İŞKUR iş ilanları ve işçi alımı ilanının detayları...


Türkiye Emlak Katılım Bankası işçi alacak. Türkiye Emlak Katılım Bankası işçi alımı İŞKUR'da yayınlandı. İlana göre,  en az ön lisans mezunu ve engelli kapsamında değerlendirilen daimi nitelikte işçi alımı gerçekleştirilecek. 
 
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
 
Türkiye Emlak Katılım Bankası işçi alımı ilanına başvuru yapmak isteyen adaylar İŞKUR üzerinden başvurularını yapabilecek. 
 
 İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI
 
- Minimum ön lisans mezunu 
- İlgili pozisyon için minimum 2 yıl tecrübeli
- MS Office bilgisayar programlarını aktif şekilde kullanabilen 
- Yazılı ve  sözlü iletişim becerisine sahip
- Türkiye İş Kurumuna Kayıtlı ve yasa gereği engelli kapsamında değerlendirilebilecek
- Engellilik derecesi yüzde 40 ve üzeri olan 
- Tercihen 20-40 yaş arası 
- Aktif iş ortamına ve tempoya uyum sağlayabilecek. 
 
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
 
- Engel durumunu gösterir belge
- Engellilik yüzdelerini ve engel durumlarını açıklayan bir ön yazı
- Detaylı özgeçmiş
 

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