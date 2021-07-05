Türkiye Emlak Katılım Bankası işçi alıyor! İşte başvuru şartları!

Türkiye Emlak Katılım Bankası işçi alımı ilanı İŞKUR'da yayımlandı. Emlak Katılım Bankası en az ön lisans mezunu ve engelli kapsamında değerlendirilen daimi nitelikte işçi alacak. Peki, Türkiye Emlak Katılım Bankası işçi alımı başvurusu nasıl yapılır? İşçi alımı başvuru şartları ne? İşte İŞKUR iş ilanları ve işçi alımı ilanının detayları...

