Türkiye eleştirmişti! Almanya gerekeni yaptı

Doğu Akdeniz'de görevli Alman fırkateyninin, BAE'den yola çıkan tankerin ek incelemeler için bir AB ülkesine ait limana yönlendirildiği belirtiliyor. BM silah ambargosuna uyumu denetleme amacıyla AB bünyesinde oluşturulan İrini misyonu, BAE'den Libya'ya yapılan sevkiyatı yeterince denetlemediği gerekçesiyle Türkiye tarafından eleştiriliyordu.

Almanya'nın Doğu Akdeniz 'de AB'nin İrini misyonu çerçevesinde görev yapan 'Hamburg' adlı fırkateyninin Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) yola çıkan bir tankeri Libya açıklarında çevirdiği bildirildi. İrini merkez karargahından yapılan açıklamada, Alman askerlerinin Perşembe sabahı Libya açıklarında kontrol için durdurduğu tankerin kerosen taşıdığının tespit edildiği ve kerosenin askeri amaçlarla kullanılacağı tahmini üzerine Libya karasularından geri çevrildiği bildirildi. Açıklamada uçak yakıtı olarak kullanılan kerosen maddesinin BM'nin Libya'ya yönelik silah ambargosuna dahil olduğu kaydedildi.

Alman fırkateyni Libyaya giden BAE gemisini çevirdi

BAE'den yola çıkan tankerin ek incelemeler için bir AB ülkesine ait limana yönlendirildiği belirtiliyor. BM silah ambargosuna uyumu denetleme amacıyla AB bünyesinde oluşturulan İrini misyonu, BAE'den Libya'ya yapılan sevkiyatı yeterince denetlemediği gerekçesiyle Türkiye tarafından eleştiriliyordu.

250 Alman askerinin görev yaptığı 'Hamburg' fırkateyni Ağustos ayı başında İrini misyonuna katılmak üzere Akdeniz'e gönderilmişti. Operasyon kapsamında silah ve mühimmatın yanı sıra petrol ve akaryakıt kaçakçılığının da engellenmesi hedefleniyor.

Libya'da taraflar seçimler konusunda uzlaştı

Diğer yandan Libya'da çatışan taraflar arasında Birleşmiş Milletler (BM) himayesinde İsviçre'de yürütülen görüşme süreci devam ediyor. BM Libya Destek Misyonu'ndan (UNSMİL) yapılan açıklamada, Montrö kentindeki görüşmelerde iki taraftan üst düzey temsilciler arasında yakınlaşma sağlandığı bildirildi.

Açıklamada tarafların 'uzun süreli görüş ayrılıklarını bir kenara atma fırsatını değerlendirmeyi başardığı', Libya'da devlet başkanlığı ve meclis seçimleri düzenlenmesinin gerekliliği üzerinde fikir birliği sağlandığı kaydedildi. UNSMİL açıklamasına göre, temsili bir ulusal birlik hükümeti oluşturulmasıyla başlayacak 18 aylık bir süreç sonunda, 'üzerinde uzlaşılacak bir anayasal çerçeve temelinde' seçimlerin düzenlenmesi öngörülüyor. Pazartesi başlayıp Çarşamba günü sona eren görüşmelere katılan yetkililerin kimlikleri ise açıklanmadı.

BM tarafından tanınan ve Türkiye'nin desteklediği Trablus merkezli Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ile Tobruk merkezli Temsilciler Meclisi geçen ay eş zamanlı olarak ateşkes ilan etmişti. UMH'ya karşı savaşan savaş ağası Halife Hafter'in yanında yer alan Tobruk meclisinin UMH ile müzakerelere başlaması, Hafter'in devredışı bırakıldığı değerlendirmelerine yol açmıştı.

Montrö'deki görüşmelere paralel olarak UMH ve Tobruk meclisi yetkilileri bu hafta Fas'ta da görüşmeler gerçekleştirmişti. (Deutsche Welle Türkçe)