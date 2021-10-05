Türkiye düşmanı Dahlan'ın fişi çekildi! 'Orta Doğu'nun kiralık katili'ne yasak geldi

Türkiye ile normalleşme dönemine giren Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), 'Orta Doğu'nun kiralık katili' olarak tanınan Muhammed Dahlan’ın siyasi, medya ve güvenlik alanlarındaki faaliyetlerini engelledi.

Geçen hafta Mısır ’a yerleşme talebi reddedilen Orta Doğu’nun kiralık katili Muhammed Dahlan’a bir şok da BAE’den geldi. BAE, Dahlan’ın siyasi, medya ve güvenlik alanındaki faaliyetlerini yasaklama kararı aldı.

Orta Doğu’nun kiralık katili olarak nitelendirilen Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed'in güvenlik danışmanı Muhammed Dahlan’ın BAE’deki tüm siyasi, medya ve güvenlik alanındaki faaliyetlerinin durdurulduğu iddia edildi. AlHaqiqa Post internet sitesinin haber ine göre Filistin ’den BAE’ye firar eden Muhammed Dahlan’ın zor zamanlar geçirdiği ve faaliyetlerinin yasaklandığı öne sürüldü.

MEDYA VE SEYAHAT YASAK!

Ayrıca Filistin, Mısır, Sudan ve İsrail ile normalleşme konularında Abu Dabi için yönettiği dosyaların tümü Tahnun bin Zayed’in kontrolünde olmak şartıyla sınırlandırıldı.

Kaynakların verdiği bilgiye göre Abu Dabi yönetimi, Dahlan’a yeni talimatlara uyma konusunda uyarıda bulundu.

Bu çerçevede Dahlan’ın medyada görünmemesi, yardımcılarıyla özel toplantılar yapmaması ve BAE yönetiminin izni dışında ülkeden ayrılmaması gerekiyor. Tüm bunların yanı sıra Dahlan’ın ev hapsine benzer bir şekilde konutundan daha az ayrılması, evinin önündeki güvenlik güçlerinin sayısının artırılması ve Dahlan’ın ailesinin ülke içindeki hareketlerinin izlenmesi talimatı verildiği ifade ediliyor.

KRİZLERDE OYNADIĞI ETKİN ROLLE TANINIYOR