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Türkiye dünyaya resmen duyurdu! Yeni Navtex ilanı!

21 Ekim 2020 Çarşamba - 23:47 | Son Güncelleme : 21 10 2020 - 23:50

Oruç Reis için yeni Navtex ilanı. Türkiye'nin ilan ettiği yeni Navtex 27 Ekim'e kadar geçerli olacak.


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Türkiye Navtex oruç reis
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