Türkiye dünyaya parmak ısırttı! Patriot'tan daha iyi

Türkiye kendi hava savunma sistemini üretmeye çalışıyor. Son olarak orta irtifa hava savunma sistemi "Hisar" testi geçti. Peki, Ankara ne yapmak istiyor? Bir Patriot ya da S-400 gibi hava savunma sistemi üretmek mümkün mü? Sırada Hisar-U’nun devreye alınması var. Türkiye'nin milli imkanlarla yürüttüğü hava savunma projesinin son üyesi olacak Hisar-U’yu CNN TÜRK’e değerlendiren uzmanlar, ‘Tamamlandığında kesinlikle Patriot’tan daha iyi olacak’ yorumunda bulunuyor.

Amerika'nın S-400'leri yaptırım gerekçesi gösterdiği bir dönemde Türkiye önemli bir adım attı. Orta savunma hava savunma sistemi olan Hisar-0+ bugüne kadar türkiye'de yapılan en uzak menzil ve en yüksek irtifadaki testini başarıyla geçti. Hedefini doğrudan vurup imha etti.

ŞİMDİ GÜNDEMDE HİSAR-U VAR

Hisar U'nun ilk prototipin bu yıl sonunda hazır olması planlanıyor. maksimum menzili 150 kilometre olacak. Çalışmaları devam eden Hisar-U ise Türkiye'nin milli imkanlarla yürüttüğü hava savunma projesinin son üyesi olacak. Hisar-U devreye girdiğinde Türkiye s-400 ve patriot gibi yüksek irtifa hava savunma sistemini kendisi üretebilen ülke haline gelecek.

Hisar-U ise Türkiye'nin milli imkanlarla yürüttüğü hava savunma projesinin son üyesi olacak. Hisar-U devreye girdiğinde Türkiye s-400 ve patriot gibi yüksek irtifa hava savunma sistemini kendisi üretebilen ülke haline gelecek.

HİSAR-O+'DA SAĞLANAN BAŞARININ ALTINDA 2007'DEN BU YANA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR YATIYOR

Türkiye ilk olarak o yıl Hisar-A için çalışma başlatmış sonrasında ise orta menzilli sistem Hisar-O ve ‘Siper’ adıyla da bilinen uzun menzilli sistem Hisar-U için çalışmalarını yoğunlaştırmıştı. Hatta bu süreçte füzelerin menzili de geliştirilerek her iki hisar füzesi de A+ ve O+ diye anılmaya başlandı.

Hisar A+'nın başlangıçta 12 kilometre olan önleme menzili 15 kilometreye çıkarılarak seri üretimine başlandı. Son atış testinden geçen Hisar-0+'nın ise 25 kilometrenin üstünde menzili bulunuyor.