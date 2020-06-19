Türkiye dünyaya mesaj verdi! Hafter’in İHA’larını nasıl düşürdük?

Türkiye Akdeniz'de Libya'ya yönelik gerçekleştirdiği atak ile dünyaya mesaj verdi. TSK denizden gerçekleştirdiği atışlarla Hafter’in kullandığı 3 İHA ile 1 dronenu düşürdü.

ürkiye bölgede bu hafta atak üstüne atak yaptı, gücünü gösterdi. Hem terörle mücadelede hem de Türkiye’nin çıkarlarını korumada. Kuzey Irak ’ta terör hedefleri havadan bombalandı. Karadan da komandolar operasyon yapıyor.

Milliyet gazetesi yazarı Abdullah Karakuş, Türkiye'nin Libya 'daki faaliyetlerini köşesinde değerlendirdi.

İşte o köşe yazısı:

Libya ve Akdeniz ’de dünyaya net mesaj verdik.

Bir süredir TSK , Türkiye’nin çıkarları doğrultusunda Libya hükümetine destek veriyor.

Darbeci Hafter’e ise bazı Arap ülkeleri ve bazı Avrupa ülkeleri destek veriyor.

Bizim 7 savaş gemimiz Libya açıkları başta olmak üzere Akdeniz’de dolaşıyor.

Edindiğim bilgiye göre bu fırkateynlerden atılan atışlarla darbeci Hafter’in kullandığı 3 İHA ile 1 drone düşürmüşüz. Yani denizden havayı temizlemişiz.

Sadece hava ve karadan değil denizden de etkili bir şekilde gücümüzü göstermişiz.

Avrupa ülkelerinin ise toplamda 3 gemisi sıcak bölgede dolaşıyormuş.

Üst düzey askeri yetkililerden aldığım bilgi, TSK Akdeniz’de Türkiye’nin çıkarlarını korumak için 7 gün 24 saat aralıksız çalışmalarını sürdürecek...