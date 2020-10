Türkiye dünyaya ilan etti: Her an müdahale edilebilir!

İbrahim Kalın'ın açıklamaları satır başları;

Çıkarlarımıza dönük bir saldırı söz konusu olduğunda bir tehdit oluştuğunda oraya müdahale etmek bizim doğal hakkımızdır ve ederiz. Operasyonların her an devamı gelebilir.

"BİR GECE ANSIZIN KAÇ DEFA GELDİĞİMİZ GÖRDÜLER"

Cumhurbaşkanımız bu açıklamaları ilk yaptığında "bir gece ansızın gelebiliriz" şeklinde formüle ettiğinde "altı çok dolu olmayan söylemler", "tehdit ediyor", "blöf yapıyor" diye şeyler söylendi. Bizim oralara bir gece ansızın kaç defa geldiğimizi, nasıl müdahale ettiğimiz gördükten sonra her şey anlaşılmıştır.

Tayyip Erdoğan blöfle, tehditle, santajla siyaset yapan bir lider değil içinde ne varsa ağzında da o vardır kafasındaki strateji neyse uygulanan da odur. Dolayısıyla burada PKK 'ya karşı DEAŞ'ın başka yapılanmalarına karşı Suriye 'de Irak 'ta veya başka bir yerde her an müdahale hakkımız vardır her an müdahale de olabilir. Bu hem o örgütlere bir uyarıdır hem de onların destekçisi olan ülkelere bir uyarıdır.