Türkiye dünyada bir numaraya yerleşti!

Royal Halı İplik Tekstil Mobilya Sanayi ve Ticaret AŞ Genel Müdürü Nazif Koca, "Dünya halı ihracatında Çin, Hindistan ve Belçika gibi dev halı üreticilerini geride bıraktık ve birinci sıraya yerleştik. 2017 verilerine göre 1,85 milyar dolar ihracatla Türkiye dünyada en büyük halı ihracatçısı konumuna gelmiştir." dedi.

Royal Halı tarafından bayilere yönelik düzenlenen "Liderler Zirvesi 2018" toplantısı, Antalya Kundu'da gerçekleştirildi.

Koca, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, gerek finansman gerekse kalifiye kadro konusunda sorunlarının kalmadığını, tüm olumsuzlukları geride bıraktıklarını ve beyaz bir sayfa açtıklarını söyledi.

Royal, Atlas ve Pierre Cardin markaları ile şartlar ne olursa olsun yatırımlara ara vermeden devam edeceklerini dile getiren Koca, Avrupa Amerika ve Ortadoğu ülkelerinden sonra rotayı Kuzey Afrika pazarına çevirdiklerini ifade etti.

İhracata çok önem verdiklerini vurgulayan Koca, şöyle konuştu:

"Türkiye olarak dünya halı ihracatında Çin, Hindistan ve Belçika gibi dev halı üreticilerini geride bıraktık ve birinci sıraya yerleştik. 2017 verilerine göre 1,85 milyar dolar ihracatla Türkiye dünyada en büyük halı ihracatçısı konumuna gelmiştir. Temsil ettiğimiz markaların yeni showroomları açılıyor. Geçen yılın ilk 2 ayına göre bu yılın ilk 2 ayında ihracatımız ciddi oranda büyüme gösterdi. Yıl sonu için 700 bin metrekarelik ihracat hedefimiz bulunmakta. Rotamızı Kuzey Afrika 'ya çevirdik. Çok yakında Fas, Tunus ve Cezayir 'de yeni showroomlar açarak tüm Kuzey Afrika ülkelerine ulaşmış olacağız. Bugün 15'ten fazla ülkeye satışımız söz konusu. Makedonya, Kosova ve Arnavutluk 'ta da yeni showroomlar açılacak."

Koca, 3 markada 11 farklı koleksiyon oluşturulduğunu da sözlerine ekledi.

Royal Halı Yönetim Kurulu Üyesi Yaşar Atılgan da hedeflerinin bugünden başlayarak markalarını önümüzdeki yıllarda daha iyi noktalara taşımak ve kaliteyi ön planda tutarak hızlı bir şekilde büyümek olduğunu bildirdi.

"Mazeret Yok"

Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkan Vekili, eğitim ci ve yönetim danışmanı Dr. Şaban Kızıldağ da toplantıda "Mazeret Yok" başlıklı bir motivasyon semineri verdi.

Yaklaşık 10 yıldır 6 akademisyen ile 57 ülke üzerinde bir çalışma yürüttüklerini anlatan Kızıldağ, şöyle devam etti:

"57 ülke içinde Türkiye de var. Bu ülkelerin ortak özellikleri Müslüman ülke olmaları. Toplam nüfusları da 1 milyar 770 milyon. Yani dünya nüfusunun yaklaşık 3'te 1'i. Milli gelir, teknoloji, eğitim, sağlık spor , marka ve katma değer olmak üzere 7 kategori belirledik. 57 ülke ne üretiyor diye alt alta, üst üste koyduk. Gördüğümüz manzara şu; 57 ülke, 7 kategoride 80 milyonluk Almanya 'nın ürettiği katma değerin yarısını üretmiyor. Ondan dolayı lider markalarımız önemli. Sadece milli gelir olarak baktığımızda Almanya'nın 2017 yılı milli geliri 3,1 trilyon dolar. 57 ülkenin toplam milli geliri ise 4,5 trilyon dolar. Türkiye 800 milyar dolarla birinci sırada ama 800 milyar dolar da 20 yıl önce kurulmuş, ısırılmış elma logolu markanın piyasa değerinden yaklaşık 21 milyar dolar eksik. Şimdi bunun tarihsel, kültürel, jeopolitik, siyasal birçok nedeni var ama bence en önemli nedeni insan faktörü ve insan karakterinin oluşmuş olduğu dönemde aldığınız eğitim ve iletişim modelinde bir problem var."

İnsanın önce kendisini sevmesi gerektiğini ifade eden Kızıldağ, kendisiyle problemi olan bir kişinin dünya ile barışık olmasının mümkün olmadığını söyledi.

İnsanın önünde, üretimin önünde "Bana ne, ben bilmem ve bahane" olmak üzere 3 "bela" bulunduğunu belirten Kızıldağ, üretmek, gelişmek, değişmek için mazeret üretmemek gerektiğine vurgu yaptı.

Kızıldağ, üretmek, gelişmek ve değişmek için "Kesintisiz çalışma, koşullara ayak uydurma, kurumsal kalitede bütünlük, kurumsal kimlikte bütünlük ve kişisel kalite" olmak üzere "5K" kuralının uygulanması gerektiğini bildirdi.