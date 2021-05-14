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Türkiye drone için İngiltere'deki iki okulla iş birliği yapacak

AA |  14 Mayıs 2021 Cuma - 18:01 | Son Güncelleme : 14 05 2021 - 18:01

Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ), İngiltere'deki iki drone eğitim okuluyla yaptığı iş birliği çerçevesinde Avrupa Havacılık Emniyet Ajansı (EASA) uyumlu yeni nesil İHA2, İHA3 pilot eğitimi ile sivil drone üretimine katkı sağlayacak.


GTÜ'den yapılan açıklamaya göre, Üniversite, İngiltere'de bulunan 2  drone eğitim okuluyla 1 Mayıs'ta "Teknoloji Transferi, Sivil Drone Eğitimi ve  Üretimi İşbirliği Anlaşması" imzaladı.
 
Bu iş birliği, EASA uyumlu yeni nesil İHA2, İHA3 pilot eğitimine ve  sivil drone üretimine önemli katkılar sağlayacak.
 
Ağırlığın bir önemi olmaksızın dünyanın her yerindeki dronları dijital  ortamda uçuracak eğitim, İngiltere ile eş zamanlı olarak dünyada ilk kez bu  oluşum içinde verilecek.
 
Sanayi iş birliktelikleri, kaliteli eğitim için nitelik artırımı,  ülkenin yerli ve milli adımları için çözümler üretmek adına çalışmalarına sürekli  devam eden GTÜ, küresel ölçekte bir üniversite hedefine hızla ilerliyor.
 
Üniversite, bu doğrultuda iş birliği yaptığı 2 şirketle kendi çatısı  altında drone teknolojisi know-how'u ve teknoloji transferini gerçekleştirmeyi  planlıyor.
 
Lisans ve lisansüstü öğrencileri, yenilikçi drone teknolojisinin  öğrenilmesinde imkan ve yeteneğe sahip olurken, Ar-Ge projelerinde de çalışarak  hem teknoloji transferinin birer neferi hem de drone teknolojisinin girişimci  öncüleri olacak.
 
EASA uyumlu sertifikaya sahip adaylar, ticari iş operasyonları için  yurt içi ve yurt dışı uçuşları gerçekleştirme yetkisine sahip olacak.
 
Programa katılan Türk öğrenciler İngiltere'de, İngiltere'deki  öğrenciler de Türkiye'de eğitim alma fırsatı yakalayacak.
 
Ayrıca GTÜ, EASA onaylı İHA2 ve İHA3 drone eğitimlerinin idari  düzenlemelerini Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ile birlikte oluşturacak.
 
Üçlü iş birliği, başta üniversiteler olmak üzere diğer Ar-Ge  kurumlarıyla çalışılıp hem mevcut hem de yeni endüstriyel sektörlerin taleplerine  göre insansız hava araçları tasarlanmasına olanak sunacak.
 
  
 

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