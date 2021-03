Türkiye Down Sendromu Derneği’den farkındalık hareketi!

Türkiye Down Sendromu Derneği, 21 Mart Dünya Down Sendromu Günü’nde düzenleyeceği farkındalık hareketiyle farklı olmanın bir eksiklik olmadığının; herkesin farklı renkler gibi dünyanın vazgeçilmez bir parçası olduğunun ve birbirini tamamladığının altını çiziyor. Türkiye Down Sendromu Derneği’nin farkındalık hareketine el ya da ayaklara giyilen farklı renklerdeki çoraplarla ve sosyal medya paylaşımıyla destek olmak mümkün.

Dünya genelinde 6 milyon, Türkiye’de ise ortalama 70 bin Down sendromlu birey olduğu tahmin ediliyor. Doğdukları andan itibaren başlayan ve ömür boyu devam eden eğitimler sayesinde Down sendromlu bireyler engelli olmayan akranları ile aynı sınıflarda okuyabiliyor, liseye ve üniversiteye gidebiliyor. Down sendromlu bireyler, iş hayatına katılabiliyor ve bağımsız veya yarı bağımsız olarak yaşayabiliyor. Maalesef toplumda bunların olabileceğinin farkında olmayan, bu yüzden Down sendromlu kişilere karşı ön yargılı davranan, onları dışlayan ve Down sendromunu bir farklılık değil de bir hastalık olarak gören pek çok kişi hatta uzman var. İşte bu yüzden 21 Mart Dünya Down Sendromu Günü, Down sendromlu bireylerin başarıları ve içinde yaşadıkları topluma kattıkları değerler hakkında toplumsal bilinç yaratmanın yanı sıra farklılıkların toplumu geliştirdiğinin vurgulanması açısından da çok önemli bir fırsat sunuyor.

Renkli çoraplarla sen de destek ver!

Türkiye Down Sendromu Derneği, bu yıl da toplumdaki tüm insanların ve Down sendromlu bireylerin katılımı ile farklı olmanın bir eksiklik olmadığını, herkesin farklı renkler gibi dünyanın vazgeçilmez bir parçası olduğunu ve birbirini tamamladığını göstermeyi amaçlıyor. Türkiye Down Sendromu Derneği’nin düzenlediği farkındalık hareketi, giyilen farklı renklerdeki çoraplarla Down sendromlu bireyler ile ilgili farkındalık yaratmayı hedefliyor.

Destek olmak ve kampanyaya katılabilmek için, el veya ayaklara giyilen çoraplarla fotoğraf çekmek ve fotoğrafları #rengimizbelliolsun etiketiyle sosyal medyada paylaşmak yeterli oluyor.

'Toplumun ön yargılarından ve kendilerine öğretilen yanlışlardan kurtulmalı'

Türkiye Down Sendromu Derneği Genel Sekreteri Fulya Ekmen, Down sendromlu bireyler için, “Toplumun ön yargılarından ve kendilerine öğretilen yanlışlardan kurtulması gerekiyor. Toplumun her bir bireyi, gerçek olmayan şehir efsaneleri yerine Down sendromu hakkında bilimsel gerçeklere, insan hakları gibi evrensel değerlere ve düzenlemelere odaklanmalı. Down sendromlu kişileri kendileri ile aynı haklara sahip birer birey olarak görmeyi öğrenmeli ve bu hakları kullanabilmeleri için neler yapmaları gerektiğini düşünmeli. Ancak her insanın ihtiyaç duyduğu desteği alabildiğinde başarılı olacağını kabul edip Down sendromlu kişilerin özel gereksinimleri sebebi ile ihtiyaç duydukları destekler sağlandığı takdirde başarılı ve insan onuruna yaraşır bir hayat sürebileceğini artık anlamamız gerekiyor. Eğer Down sendromlu biri topluma katılamıyorsa bunun sebebini kişide değil toplumda aramalıyız. Acaba biz kapsayıcı bir toplum muyuz? Acaba farklılıklara saygı duyuyor muyuz, yoksa onları görmezden gelip dışlıyor muyuz? Bence 21 Mart sadece Down sendromlu bebekleri, çocukları ve yetişkinleri değil; kendi önyargılarımızı ve farklılıklarımızı da fark etmemiz, bunları anlayıp öz eleştiri yapacağımız bir gün. Hepimiz birbirimizden farklıyız, bu farklılıklarımızı kucaklayalım. Bunun için rengimizi belli edelim. #rengimizbelliolsun etiketi ile amaçlanan farkındalık hareketine katılımın yoğun olmasını umuyorum.” ifadelerini kullandı.