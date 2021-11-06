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Türkiye, Doğu Akdeniz'de harekete geçti! Savaş gemileri, denizaltı ve jetler...

Caner ÜNVER/ANKARA, (DHA) |  06 Kasım 2021 Cumartesi - 23:37 | Son Güncelleme : 06 11 2021 - 23:37

Türkiye'nin ev sahipliğinde ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın sevk ve idaresinde yapılan, Doğu Akdeniz- 2021 Davet Tatbikatı'nda, harekata hazırlık eğitimleri gerçekleştirildi.


Türkiye'nin ev sahipliğinde müttefik ülkelerin katılımıyla gerçekleştirilen Doğu Akdeniz-2021 Davet Tatbikatı, sürüyor. Tatbikat kapsamında harekata hazırlık eğitimlerine devam edildi. Tatbikata, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile kamu ve sivil kurumların yanı sıra müttefik ülkelerden su üstü, denizaltı, hava unsurları ve gözlemci personelden oluşan yaklaşık 5 bin personel katılıyor.
 

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Türkiye Deniz Kuvvetleri Doğu Akdeniz 2021 Davet Tatbikatı eğitim
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