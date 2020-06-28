Türkiye deprem fay hatları haritası 2020 - Kuzey Anadolu, Doğu Anadolu ve Batı Anadolu Fay hattı hangi illerden geçiyor?

MUĞLA'nın marmaris ilçesinde AFAD verilerine göre 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Muğla'nın yanı sıra çevre illerden de hissedildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre saat 20.43'te merkez üssü Marmaris ilçesinde 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem özellikle Marmariste endişe yarattı. Zeminden 61 kilometre derinlikte meydana gelen deprem Muğla'nın yanısıra İzmir, Aydın ve Antalaya gibi birçok il ve ilçelerden de hissedildi. Deprem haberlerinin sıklaşmasının ardından Türkiye fay hattı haritası hakkında merak edilenler de arttı. İşte Türkiye deprem fay hatları haritası...

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 20.43'te merkez üssü Muğla'nın Marmaris ilçesi olan 5,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Muğla'nın yanı sıra İzmir ve Antalya'da da hissedilen depremin 61,41 kilometre derinlikte olduğu belirlendi. Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Depremle ilgili şu an bize ulaşan herhangi bir olumsuz durum söz konusu değil." dedi. Aksoy, depremin merkez üssüne yakın olarak belirtilen ve Marmaris ile Datça arasında kalan Osmaniye Mahallesi'ne hareket etti. Datça Kaymakamı Mesut Çoban da yer sarsıntısına ilişkin ilçelerinde herhangi bir olumsuzluğun olmadığını bildirdi. Batı Anadolu, Kuzey Anadolu ve Doğu Anadolu olmak üzere 3 fay hattı olan Türkiye’de son haftalarda art arda yaşanan depremler panik havası yarattı. Maden Tetkik ve Arama Müdürlüğü (MTA) ve AFAD tarafından hazırlanan Türkiye Fay Hattı haritasına göre, Kuzey Anadolu, Doğu Anadolu ve Batı Anadolu Fay hattı…

KANDİLLİ BÜYÜKLÜĞÜNÜDE 5.4 OLARAK AÇIKLADI

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 5.4 olarak açıkladı.

TÜRKİYE FAY HATLARI HARİTASI 2020

Türkiye fay haritası, Maden Tetkik ve Arama Müdürlüğü (MTA) ve AFAD tarafından hazırlanmıştır.

KUZEY ANADOLU FAY HATTI NEREDEN GEÇİYOR, KAPSAĞI İLLER HANGİLERİ?

Dünyanın en aktif ve en önemli kırık hatları arasında sayılan Kuzey Anadolu fayı (KAF), doğuda Karlıova ile batıda Mudurnu Vadisi arasında doğu-batı doğrultusunda bir yay gibi uzanıyor. Hattın uzunluğu yaklaşık 1200 kilometre; genişliği ise 100 metre ile 10 kilometre arasında değişiyor.

1992 yılındaki Erzincan, 1983 yılındaki Erzurum 1966 yılındaki Varto, 1999 yılında yaşanan İzmit, Düzce ve Adapazarı depremleri bu fay kuşağında meydana geldi.

BATI ANADOLU FAY HATTI

Batı Anadolu Fay Hattı (BAF), Anadolu'nun batısında doğu-batı uzanışlı, kuzeyden-güneye doğru sıralanan pek çok faydan oluşan deprem alanıdır.

Türkiye'deki depremlerin iki ana nedeni vardır. Birincisi, Atlas Okyanusu'nun ortalarındaki okyanus ortası sırtının genişlemesidir. Bu genişleme Afrika levhasını kuzeydoğu yönünde hareket ettirmektedir. Afrika, Akdeniz altında Anadolu Levhası ile çarpışmakta ve altına dalmaktadır. Anadolu depremselliğinin ikinci ana nedeni Kızıldeniz ortasındaki okyanus tabanı yayılmasıdır. Bu hareket Arap Levhasını kuzey yönünde hareket ettirmekte, Doğu Anadolu Fayında yoğun depremselliğe neden olmaktadır. Afrika Levhasının kuzey kenarındaki okyanusal kabuk bu sıkışmada Anadolu ve Ege'nin altına dalarak batmaktadır. Bu dalma sırasında Batı Anadolu'ya çekme kuvveti uygular. Arap Levhasının baskısıyla Kuzey Anadolu Fayı boyunca batıya doğru itilen Anadolu Levhası batıda sıkışmaya sebep olur. Batı Anadolu'da GGB-KKD yönünde yılda 15 mm/yıl genişleme oluşur. Bu olay depremlere ve grabenlerin oluşumuna neden olur.

Batı Anadolu Fay Hattında şu faylar bulunur

1.Fethiye-Burdur Fayı

2.Gökova Grabeni

3.Knidos (Cumalı, Yakköy) Fayı

4.Büyük Menderes Grabeni

5.Yavansu Fayı

6.Küçük Menderes Fayı

7.Gediz Grabeni

8.Simav Grabeni

9.Eskişehir Fayı

DOĞU ANADOLU FAY HATTI

Doğu Anadolu Fay Hattı Türkiye'nin doğusunda büyük bir kırıktır. Fay, Anadolu Levhası ve Arap Levhası arasındaki sınır boyunca uzanmaktadır.

Doğu Anadolu Fay Hattı, Ölü Deniz Çatlağı'nın kuzey sonunda Maraş Üçlü Bitişme'sinden başlayarak kuzeydoğu istikametinde işler ve Karlıova Üçlü Bitişme'sinde sona erer ki burada Kuzey Anadolu Fay Hattı ile buluşur.