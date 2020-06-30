Türkiye deniz istihbaratında en üst lige çıkıyor

Bu yıl hizmete girecek TCG Ufuk isimli gemi, Türkiye’yi denizden istihbarat toplamada büyük bir güce kavuşturacak. Uzmanların ‘Bu alanda en üst lige çıkıyoruz’ şeklinde nitelediği geminin Akdeniz'deki dengelere de doğrudan etkisi olacak.

Savunma sanayii alanında başlattığı yerli ve millilik hamlesini kara, hava ve deniz unsurlarının tamamında uygulayan ve kısa sürede çok ciddi bir ivme kazanan Türkiye, bu alanda son derece önemli bir adımı daha başarıyla tamamlamak üzere.

Sektöre çok yakın isimlerin dahi suya inme törenine kadar ‘diğer korvet sınıfı gemilerinden biri’ sandığı TCG Ufuk’un sahip olduğu özellikleri kamuoyu ilk kez suya iniş töreninde öğrenmişti.

TCG Anadolu'ya milli SİHA'lar konuşlanacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ’ın “Ufuk korveti; ülkemizin ilk istihbarat gemisi olma özelliği taşıyor” cümlesiyle duyurduğu süreç, sadece ilk olması açısından değil ülkemize kazandıracağı imkan ve kabiliyetler bakımından da son derece kritik.

Deniz kabul testleri başladı

Savunma Politikası Analisti Turan Oğuz, TCG Ufuk’un (A-591) kağıt üzerinde ‘test ve eğitim gemisi’ olarak geçtiğini ancak kullanım alanlarına bakıldığında çok net bir istihbarat gemisi olduğuna dikkat çekti.