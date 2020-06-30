Türkiye deniz istihbaratında en üst lige çıkıyor

Savunma sanayii alanında başlattığı yerli ve millilik hamlesini kara, hava ve deniz unsurlarının tamamında uygulayan ve kısa sürede çok ciddi bir ivme kazanan Türkiye, bu alanda son derece önemli bir adımı daha başarıyla tamamlamak üzere.
Sektöre çok yakın isimlerin dahi suya inme törenine kadar ‘diğer korvet sınıfı gemilerinden biri’ sandığı TCG Ufuk’un sahip olduğu özellikleri kamuoyu ilk kez suya iniş töreninde öğrenmişti.
TCG Anadolu'ya milli SİHA'lar konuşlanacak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Ufuk korveti; ülkemizin ilk istihbarat gemisi olma özelliği taşıyor” cümlesiyle duyurduğu süreç, sadece ilk olması açısından değil ülkemize kazandıracağı imkan ve kabiliyetler bakımından da son derece kritik.
Deniz kabul testleri başladı
Savunma Politikası Analisti Turan Oğuz, TCG Ufuk’un (A-591) kağıt üzerinde ‘test ve eğitim gemisi’ olarak geçtiğini ancak kullanım alanlarına bakıldığında çok net bir istihbarat gemisi olduğuna dikkat çekti.
Geminin yapım aşamasıyla ilgili bilgiler veren Oğuz, “Aralık 2016 tarihinde ana yüklenicisi STM ile sözleşme imzalandı. İlk kaynak Mayıs 2017’de yapıldı ve Temmuz 2018’de blok birleştirme işlemleri tamamlandı. Takvimler Şubat 2019’u gösterdiğinde TCG Ufuk suya indi. Deniz kabul testleri ise bu ay başladı. Kısa zamanda bu sürecin de tamamlanıp geminin bu yıl Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslimi bekleniyor” dedi. (TRT Haber)