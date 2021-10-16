Haberler »

Gündem Haberleri »

Türkiye'den Yunanistan ve Kıbrıs Rum Yönetimi'ne sert tepki: Akdenizde rotasını şaşıran cevabını alır

Türkiye'den Yunanistan ve Kıbrıs Rum Yönetimi'ne sert tepki: Akdenizde rotasını şaşıran cevabını alır