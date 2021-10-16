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Türkiye'den Yunanistan ve Kıbrıs Rum Yönetimi'ne sert tepki: Akdenizde rotasını şaşıran cevabını alır

16 Ekim 2021 Cumartesi - 15:22 | Son Güncelleme : 16 10 2021 - 15:22

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne net mesaj, " Bir kez daha altını çizerek vurguluyorum; Akdeniz’de rotasını şaşıran cevabını alır" ifadelerini kullandı.


Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne net mesaj, " Bir kez daha altını çizerek vurguluyorum; Akdeniz’de rotasını şaşıran cevabını alır" ifadelerini kullandı.
 

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