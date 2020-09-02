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Türkiye'den Yunanistan Hükümet Sözcüsü'nün açıklamasına tepki

02 Eylül 2020 Çarşamba - 18:45 | Son Güncelleme : 02 09 2020 - 19:11

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Alman Die Welt gazetesinde Doğu Akdeniz konusunda Türkiye'ye atfen yayımlanan haberin tamamen hayal mahsulü olduğunu bildirdi.


Aksoy, Alman gazetesinde yer alan haber ve Yunanistan Hükümet  Sözcüsü'nün buna dayanarak yaptığı açıklamalara ilişkin sorulara yazılı yanıt  verdi.
 
Bugün Die Welt gazetesinde Doğu Akdeniz konusunda Türkiye'ye atfen  yayımlanan haberin tamamen hayal mahsulü olduğunu belirten Aksoy, şunları  kaydetti:
 
 "Yunanistan Hükümet Sözcüsü'nün bu hayal ürünü habere dayanarak  ülkemize yönelik ithamlarda bulunması da bu ülkenin Doğu Akdeniz’de gerçeklikten  kopuk, uluslararası teamül ve hukukla bağdaşmayan, provokatif politikasının yeni  bir tezahürüdür. Yunan makamları bu gibi asılsız haberlerle uğraşacaklarına,  bölgede gerginliği artırıcı adımlara son vermelidir."
 
  
 

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