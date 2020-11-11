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Türkiye'den Yunanistan'a 'Oruç Reis' cevabı

AA |  11 Kasım 2020 Çarşamba - 23:22 | Son Güncelleme : 11 11 2020 - 23:40

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Yunanistan Dışişleri Bakanlığının, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sismik araştırma faaliyetlerine ilişkin yaptığı açıklamaların "uluslararası hukuka ve teamüle aykırı maksimalist deniz sınırı iddiaları"na dayandığını belirterek, Türkiye için hiçbir hükmü ve değeri olmadığını bildirdi.


Aksoy, Yunanistan Dışişleri Bakanlığının, Türkiye'nin Doğu  Akdeniz'deki sismik araştırma faaliyetlerine ilişkin yaptığı açıklama hakkında  yöneltilen soruya yazılı yanıt verdi.
 
Yunanistan Dışişleri Bakanlığının, Oruç Reis gemisinin, Türkiye'nin  Doğu Akdeniz'deki kıta sahanlığında yürütmeye devam ettiği sismik araştırma  faaliyetine dair bilinen itirazlarını tekrarladığı bir açıklama daha  yayımlandığını belirten Hami Aksoy, şu ifadeleri kullandı:
 
"Bu açıklamalar, Yunanistan'ın uluslararası hukuka ve teamüle aykırı  maksimalist deniz sınırı iddialarına dayanmakta olup, bizim için hiçbir hükmü ve  değeri yoktur. Türkiye, Doğu Akdeniz'de uluslararası hukuk çerçevesinde hem kendi  hem de KKTC'nin meşru hak ve çıkarlarını korumaya kararlılıkla devam edecektir.  Yunanistan, bölgede çözüm istediğini belirttiği beyanlarında samimi ise  gerginliği artıracak açıklamalar yapmak, askeri faaliyetlerde bulunmak ve üçüncü  tarafları Türkiye aleyhinde yanlış yönlendirmek ve kışkırtmak yerine, önkoşulsuz  diyalog çağrılarımıza olumlu karşılık vermelidir."
 

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