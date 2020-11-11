Türkiye'den Yunanistan'a 'Oruç Reis' cevabı

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Yunanistan Dışişleri Bakanlığının, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sismik araştırma faaliyetlerine ilişkin yaptığı açıklamaların "uluslararası hukuka ve teamüle aykırı maksimalist deniz sınırı iddiaları"na dayandığını belirterek, Türkiye için hiçbir hükmü ve değeri olmadığını bildirdi.

